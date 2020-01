Székelyföldiek nyerték el a kupát a bonyhádi tornán

Tizenkét, köztük hét határon túlról érkező együttes lépett pályára a bonyhádi városi sportcsarnokban a XXIII. Losonci István-emléktorna – Összetartozás Kupán. A győztes a székelyföldi Nyárádszeredáról érkezett.

A határon innen és túl élő magyarság egységét erősítette tovább a hétvégén huszonharmadik alkalommal megrendezett, az egykori kiváló bonyhádi labdarúgóról és edzőről elnevezett Losonci István-emléktorna.

A színvonalra idén sem lehetett panasz, hiszen a címvédő, az idei Czékmány Bálint-emléktornát és a Benga Kupát megnyerő A’la Cool, az utóbbi tornán szintén döntős Térkőcenter Kakasd, valamint a két tavalyi elődöntős, a Robi Bár Izmény és a Bever Name is tiszteletét tette a tornán, ahogy Dombóvár csapata is. A szlovéniai Muravidék mellett Kárpátalját Ungvár és Beregszász, a Vajdaságot Sándoregyháza, Székelyföldet pedig Bonyhád város testvértelepülése, Madéfalva, Csíkcsicsó és Nyárádszereda képviselte a határon túlról.

Az izgalomban és látványban bővelkedő döntő után a Nyárádszereda ülhetett fel a trónra, melynek csapatát székelyföldi, a román első osztályú futsal bajnokságban játszó, főleg a Székelyudvarhely csapatát erősítő játékosok alkották. Dolgukat az A’la Cool ugyan meg tudta nehezíteni a fináléban, helyzeteiket azonban nem jól használták ki, s ez egy ilyen szintű csapat ellen végzetesnek bizonyult. A bronzérmet a közelmúltban Erdélyben is pályára lépő, és ott döntőt játszó kakasdiak gyűjtötték be. A negyedik helyen a fiatalokkal felálló Bever Name zárt.

Összetartozás Kupa, Losonci István-Emléktorna, Bonyhád

Eredmények. A negyeddöntőben: Nyárádszereda–Csíkcsicsó 10–1, A’la Cool–Muravidék 7–3, Bever Name–Sándoregyháza 2–1, Térkőcenter Kakasd–Dombóvár 5–1. Az elődöntőkben: Nyárádszereda–Bever Name 8–0, A’la Cool–Térkőcenter Kakasd 4–2. A bronzmérkőzésen: Térkőcenter Kakasd–Bever Name 4–1. A döntőben: Nyárádszereda–A’la Cool 2–0.

A torna legjobb kapusának Komáromi Bencét (A’la Cool) választották, a legjobb játékos Szőcs László (Nyárádszereda) lett. A legjobb határon túli játékos a győztes csapatból került ki Mánya Szabolcs személyében. A gólkirályi címet a tíz találatig jutó Genczler Kornél (Bever Name) érdemelte ki.

A díjakat Filóné Ferencz Ibolya polgármester, Köllő Roland, a sportcentrum igazgatója és Losonci Zoltán adta át a helyezetteknek.