Szekszárdon játszik a Fradi!

A műfüvesen csap össze az NB I-es listavezetővel az UFC. A találkozó 13:00-kor kezdődik.

Kijut a jóból a Szekszárdi UFC NB III-as csapatának. Egy hete a fővárosban a Vasassal játszott edzőmeccset Kvanduk János együttese (0–3 lett a vége), ma pedig az OTP Bank Ligában listavezető Ferencvárossal csapnak össze Aréna Árminék.

A szekszárdi műfüvesen 13 órakor kezdődő találkozó iránt nagy az érdeklődés, ami érthető, hiszen mégiscsak az ország legnépszerűbb csapata érkezik. A meccset 500 forintért lehet megtekinteni, a befolyó összeget az utánpótlás támogatására fordítja a szekszárdi klub.

„Nekünk komoly presztízs egy ilyen csapat ellen pályára lépni, ők viszont tudatosan választanak a felkészülési időszak elejére alacsonyabb osztályú riválisokat edzőpartnernek – mondta Kvanduk János, a Közép csoportban tizedik helyen telelő sárga-feketék vezetőedzője. – Azért is hoztuk előbbre a felkészülés kezdetét, mert az ilyen találkozók komoly fizikai próbatételt jelentenek a játékosok számára. Nyilván szeretnénk méltó partnerei lenni az NB I-es listavezetőnek, szeretnénk megnehezíteni a dolgukat, kulturált, szervezett futballt remélek szombat délután is. A Vasas ellen jó képet festettünk magunkról, bízom benne, hogy a Fradi ellen is hasonlóval rukkolunk majd elő” – zárta Kvanduk János.

A szekszárdi edző hozzátette, hogy szerettek volna a stadionban játszani a Ferencvárossal, ahogy Thomas Doll, a zöld-fehérek edzője is jobban örült volna, ha füvön csapnak össze, de a talaj nincs olyan állapotban, hogy játékra alkalmas legyen. Azzal kapcsolatosan, hogy a Fradi miért választja rendszeresen edzőpartnernek az UFC-t, a szakember azt mondta, nyilván ebbe belejátszik az is, hogy Máté Csaba személyében szekszárdi pályaedzője van Dollnak, de ha nem lettek volna „méltó” edzőpartnerek korábban, aligha vállalta volna a fellépést a Ferencváros.

A két csapat legutóbb 2016 nyarán Budapesten játszott, akkor szoros találkozón az FTC 2–1-re győzött.