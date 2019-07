Szekszárdon verte az Újpest a horvát bronzérmes Osijeket

Szekszárdon játszott edzőmeccset hétfőn este az OTP Bank Liga előző kiírásának negyedik helyén végzett Újpest FC és a horvát élvonalban legutóbb bronzérmes NK Osijek. A lilák 1–0-ra győzték le a Kleinheisler nélkül érkező eszékieket.

A két fél azért a tolnai megyeszékhelyt választotta a felkészülési meccs helyszínéül, hogy a két csapat nagyjából egyforma távolságban legyen a saját stadionjától. Egyik, illetve másik együttes pályáján pedig azért nem rendezhették a mérkőzést, mert a Szusza Ferenc Stadionban felújítási munkálatok folynak (az új idényben a Vasas-pályán játsszák majd hazai meccsüket a lila-fehérek), Eszéken pedig új stadiont építenek jelenleg.

Ami az egyes játékelemek egymáshoz építését jelenti, abban úgy tűnt, a horvát gárda jár előrébb. Hiába kerestük, Dino Skender vezetőedző keretében nem volt ott a 26-szoros magyar válogatott Kleinheisler László, azonban a Székesfehérváron is megfordult Mirko Maric a kezdőben kapott helyet. A kétszeres horvát válogatott támadó vezérletével jobban kezdett az eszéki gárda, Banai Dávidnak többször is bravúrt kellett bemutatnia.

„Két részletre lehetne bontani a felkészülésünket, most a terheléses időszakban vagyunk már, ahol már a taktika is részét képezi a mindennapi edzéseknek. Napi két tréningünk mellett ez már a harmadik felkészülési mérkőzésünk, ahol elsősorban nem az eredmény a fontos, de persze jó lenne legyőzni a horvátokat” – mondta lecserélését követően az újpestiek 25 éves hálóőre. – A kapusposzt mindig különleges, hiszen egyszerre csak egy van belőle a pályán. Az előző szezon végén már én kaptam bizalmat a vezetőedzőtől, reménykedem benne, hogy az új idényben is velem fog majd kezdődni a csapat kezdő tizenegye” – tette hozzá a négy NB I.-es mérkőzésen védő kapus.

Banai lejövetelekor már 1–0-ra vezetett az Újpest, miután a Mezőkövesdről nyáron megszerzett Koszta Márk – Rácz Barnabás jó centerezését követően – higgadtan emelte át a labdát a horvát kapus fölött. A második félidő legelején aztán Simon Krisztián precíz labdája után a támadó ismét kapu felé törhetett, Marko Malenica azonban buktatta, a megítélt büntetőnél viszont jóvá tette hibáját az eszéki hálóőr.

Az élvonaltól búcsúzó Szombathelyi Haladástól megszerzett szlovák Karol Mészáros mellett két próbajátékos is pályára lépett a lila-fehéreknél: a Partizan Beograd U19-es csapatától érkezett Mateja Milasinovics, valamint a Paksi FC kötelékéhez tartozó, de az elmúlt idényt az NB II.-ből kiesett Mosonmagyaróvárnál töltő Jelena Richárd is. Nem volt a keret tagja továbbra sem az elefántcsontparti Lacina Traoré, illetve az izlandi Aron Bjarnason sem. Előbbi továbbra sem érkezett vissza a nyári pihenőjéről, míg utóbbi még korábbi csapatának, a Breidabliknek segít továbbjutni az Európa-ligában a liechtensteini FC Vaduz ellen (a hazai odavágó 0–0 lett).

Apropó Európa-liga! Az eszékiek két hét múlva várhatóan a CSZKA Szófiával mérkőznek meg az El-selejtezőben (a bolgárok hazai pályán 4–0-ra győztek a montenegrói Titograd ellen), előtte azonban még a Slaven Belupo elleni bajnoki rajtra kerül sor.

A főpróba nem sikerült túl jóra, de ha van valaki, aki tudja, hogyan szól a magyar mondás, az éppen Kleinheisler László…

Felkészülési mérkőzés. Újpest FC–NK Osijek (horvát 1.) 1–0 (1–0). Szekszárd, v: Zierkelbach, zártkapus.

Újpest: Banai D. – Pauljevics, Litauszki, Risztevszki, Balázs B. – Kovács L., Onovo – Simon K., Rácz B., Mészáros K. – Koszta. Csere: Pajovics, Obinna, Zsótér, Filipovics, Szankovics, Lubaki, Milaszinovics, Burekovics, Jelena, Máté Zs.

Osijek: Malenica – Todoroski, Šimunec, Lončar, Cosic – Marin, Žaper, Kamenar, Lopa, Špoljarić –Dugandžić.