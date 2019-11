Szeniorok tornája lett az Alta Ripa

Megkezdődött a 33. tolnai Alta Ripa teremlabdarúgó bajnokság. A nagy múltú sorozatban idén már csak az „öregek” játszanak, kizárólag senior csapatok vágtak neki a bajnokságnak.

Néhány éve még a megye egyik legnépszerűbb téli bajnoksága volt a tolnai, 2012-ben például 10 csapat indult az A-ligában, 12 a B-ligában és 6 a szenior ligában. A csapatok száma az évek során fokozatosan csökkent, tavaly már csak a 8 csapatos A-ligában és a 6 csapatos szenior ligában folytak küzdelmek.

Krekó György, a sorozat főszervezője, a Tolnai Kispályás Labdarúgó Klub vezetője sem tudja pontosan, mi az oka a csapatok elmaradásának. Elképzelhető, hogy a megyei MLSZ-bajnokságok időbeni elhúzódása is közrejátszhat, hiszen ezeken a terembajnokságokon sok „profi” játékos is pályára lép. De az is előfordulhat, hogy más településeken olcsóbban lehet bérelni a sportcsarnokot, mint Tolnán, így ott alacsonyabb a nevezési díj.

Idén 6 csapat nevezett az A ligába, de az utolsó pillanatban közülük is volt visszalépő, így ezt a sorozatot nem indítják el. A seniorok pontvadászatán a tavalyihoz hasonlóan 6 gárda indul, a Csel-Szi, a Bor- és Halásztanya, a Tolna-Bau, az Old Brothers, a Tolnai Öregfiúk és a DZ Hűtéstechnika. A bajnoki fordulók szerdánként zajlanak a tolnai városi sportcsarnokban, a gárdák három körben mérik össze tudásukat. Az első fordulóban a Csel-Szi, a Bor- és Halásztanya, valamint a Tolna-Bau nyert, így egyelőre ők vezetik a tabellát.

Az őszi szezon idei utolsó fordulóját december 18-án rendezik.