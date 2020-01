Szerdán este Spanyolországban játszik Európa-kupa nyolcaddöntőt a KSC Szekszárd

A nyolc közé jutásért csatázik Spanyolországban szerdán este az Atomerőmű KSC Szekszárd a női kosárlabda Európa-kupában. Studer Ágnesék ma hosszú utazás után érkeztek meg a baszk nagyvárosba, Bilbaóba, ahol a szállodánál drukkereik köszöntötték őket.

Nehezebb volt átkelni a Pireneusokon a KSC Szekszárdnak, mint Hannibálnak a II. Pun háborúban, amikor bevonult Galliába. Pedig a karthágói hadvezér gyalog haladt át a seregével és harci elefántjaival, a Tolna megyei csapat meg repülővel landolt Bilbaóban. A fenti véleményt persze csak a félősebbek osztották, a bátrabbaknak meg sem kottyant az a néhány rázkódás, amit a nagy erejű szél okozott München és a baszk város között 10 ezer méteres magasságban.

Theodoreán Alexandráék kedden délelőtt fél tízkor indultak útnak a Gernika elleni Európa-kupa-csatába a szekszárdi városi sportcsarnok parkolójából. Kis késéssel, 13.40-kor szállt fel az első gépük Budapestről Münchenbe. Az sima út volt, az Alpok tájékán most más szelek fújnak. A bajor fővárosban egy órás várakozást követően csekkolhattak be a Bilbaóba induló járatra, amely 18 órakor szállt le a csodálatos hegyek övezte spanyol nagyvárosban. Helyesebben a legnagyobb baszk városban, amelynek népe büszke származására és egyedi nyelvére. S valóban, a legtöbb helyen a baszk mellett spanyolul és angolul is olvashatóak a feliratok.

A reptértől alig tízpercnyire kapott a csapat szállást, a Hotel Gran Bilbaóban. Volt nagy meglepetés, amikor leszálltak Studer Ágnesék a buszról, és öt szekszárdi drukker fogadta őket a szálloda bejáratánál KSC-s zászlót lobogtatva. A válogatott szekszárdi irányító névnapjáról sem feledkeztek meg Varga Attiláék, egy kék-ezüst pókkal ajándékozták meg Ágicát. Ennek a nyolclábúnak az eredeti monumentális változata a világhírű Guggenheim Múzeum előtt áll.

Ám városnézésre ezúttal nem volt alkalom, a gyors kipakolást követően már edzést vezényelt Djokics Zseljko és stábja a csapatnak a szomszédos kisváros, Gernika-Lumo sportcsarnokában, ahol holnap este nyolc órakor kezdődik az Európa-kupa nyolcaddöntős párharcának első mérkőzése a Lointek Gernika Bizkaia ellen.