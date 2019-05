Szivics paksi visszatéréséről írnak a szerbiai sportújságok

A szerb Szportszki Zsurnal és a Nemzeti Sport értesülései szerint a csapat korábbi trénere, Tomiszlav Szivics lesz a Csertői Aurélt a bajnokság végén menesztő Paksi FC új vezetőedzője.

A Nemzeti Sport informátorai szerint már hétfőn bejelenthetik, ki követi Csertői Aurélt az NB I-be 2006-ban feljutó atomvárosi klub kispadján. Három szakvezető nevét hallani, a legutóbb az MTK-t irányító, de a Puskás Akadémiával is „hírbe hozott” Feczkó Tamásét éppúgy, mint a 2018–2019-es idény elején még Kisvárdán edzősködő Kondás Elemérét. De a Nemzeti Sport és a szerb Sportski Zurnal is úgy tudja, Tomiszlav Szivicsnek jó esélye van a visszatérésre.

Az NS információira érdemes odafigyelni, hiszen még a hivatalos bejelentés előtt azt is megírták, hogy Csertői Aurélnak mennie kell… A lap beszámolója kiemeli Tomiszlav Szivicsről, hogy a Kecskeméttel kétszer is bejutott a Magyar Kupa döntőjébe – egyszer, 2011-ben nyert – és 2014-ben elhódította a Ligakupát a lila-fehérekkel. Azt is megemlítik, hogy Szivics két és fél év után tér vissza a magyar élvonalba vezetőedzőként, ahol Marko Nikolics és Nebojsa Vignjevics mellett ő teszi majd teljessé a szerb edzői minikolóniát.

A szerb szakember a 2012–2013-as bajnokságban már dolgozott a zöld-fehéreknél, a 6. fordulóban vette át a csapatot, hogy aztán az idény végén a 13. helyen (akkor még 16 csapatos volt az NB I) adja át a helyét Horváth Ferencnek. Az 52 esztendős trénert aligha kellene bemutatni, korábban éveken át dolgozott a magyar futballban, volt a Kecskemét, a Diósgyőr és a Mezőkövesd szakvezetője is. Edzői pályája legutóbbi állomása éppen a Mezőkövesd, ahonnan 2017 májusában közös megegyezéssel távozott. Hogy két év elteltével visszatér-e, az a napokban kiderül.