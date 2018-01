Szó szerint leradírozta a pályáról a paksiakat a remeklő Falco

Nagyon simán kikapott a Falco KC otthonában az Atomerőmű SE a férfi NB I péntek esti meccsén. Teo Cizmic tanítványainak semmi sem jött össze, miközben a szombathelyiek extra napot fogtak ki.

Vannak napok, amikor semmi sem sikerül, de azt nem gondoltuk volna, hogy a tegnapi lesz ez a nap az ASE idei szezonjában. A paksiak négy zsinórban kivívott győzelemmel a hátuk mögött, remek formában érkeztek meg az Arena Savariába, s nem titkoltan az volt a céljuk, hogy elveszik a sárga-feketék hazai veretlenségét. Karácsony előtt Körmenden ez sikerült Eilingsfeld Jánoséknak, akik szenzációs teljesítménnyel lépték le az Egist (94–91), pár házzal arrébb ez már nem jött össze.

A Falco KC nagyon bekezdett, agresszíven kosarazott, s keményen, sok futással védekezett. A paksiak mintha egy kicsit megijedtek volna ettől, mert nagyon beragadtak, a 3. percben 12–2 volt az állás, amikor Teo Cizmic kikérte az idejét. Elmondta, hogy mit kellene tenni, s láss csodát: az Atom elkezdett játszani és egy perccel a negyed vége előtt Jabarie Hinds és Javion Ogunyemi jó tátékának köszönhetően már csak egy triplára volt (18–21) ellenfelétől. Vártuk, hogy átlendüljenek a holtponton a piros-kékek, ehhez képest ismét leültek, s ez végzetes hiba volt. A nagy kedvvel játszó szombathelyiek 21–18-ról 38–18-ra tornászták fel a különbséget, s nem is akartak fékezni. Sajnos sok volt az eladott labda paksi oldalon (2:9 volt a félidei mutató), s a triplákat sem tudták úgy dobni Seth Allenék, mint Körmenden: akkor 13-at vágtak be, most 14/2-vel álltak, szemben a vasiak 17/7-es mutatójával. A nagyszünetben 56–28-at mutatott az eredményjelző, s ez nem ígért sok jót a folytatásra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Sajnos nem is hozott semmi jót, szó szerint feltörölte a padlót a Falco a paksiakkal, akik hiába próbálkoztak, egy fikarcnyit sem tudtak feljavulni. A szombathelyiek ugyanúgy szórták a hármasokat, ahogy az első félidőben, Darrin Govens parádésan osztogatott, így a harmadik negyed vége előtt két perccel már 40 volt közte (28. perc: 84–44). A vasi közönség felállva tapsolt, Szekulovics pedig a fiatalokat is nyugodtan pályára küldhette. Milos Boriszov büntetőből vágta be a 100. szombathelyi pontot, fel is harsant a „Mi leszünk a bajnokok!” rigmus. Ez még messze van, de ez a játék több volt mint meggyőző.

A Falco alaposan visszavágott az ASE-nak a bajnoki rajton elszenvedett 84–68-as vereségért. Négy győztes meccs után talán jókor jött a pofon – a Debrecen ellen jövő csütörtökön kiderül.

Férfi NB I, 14. forduló.

Falco Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE 100–69 (26–18, 30–10, 32–22, 12–19).

Falco KC Szombathely: GOVENS 20/15, VÁRADI 10/6, PERL 16, TÓTH N. 12, Boriszov 9/6. Csere: Zsigeranovics 6, Norfleet 5/3, PUSZTAHVAR 11/9, Hódi 3/3, Durázi 2, Kucsora 6, Kovács B. Edző: Szrecsko Szekulovics.

Atomerőmű SE: Hinds 10, Allen 10/3, Barnies 3/3, Eilingsfeld 2, Guinn 4. Csere: MEDVE 11/9, OGUNYEMI 18, Ruják 2, Gulyás M. 4, Pajor 3/3, Garamvölgyi 2. Edző: Teo Cizmic.

Az eredmény alakulása: 2. p.: 8–0. 5. p.: 16–6. 9. p.: 21–18. 12. p.: 33–18. 14. p.: 38–18. 17. p.: 46–23. 24. p.: 69–37. 28. p.: 84–44. 33. p.: 92–56. 37. p.: 97–64.