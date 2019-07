Szőcs Lázár bemutatkozásán kilencet lőttek a bátaszékiek

A bajnoki címvédő Bonyhád Völgység LC és a Dunaföldvár FC kivételével valamennyi megye egyes gárda pályára lépett a hétvégén.

Alaposan megszórta ellenfelét a Bátaszék SE első felkészülési mérkőzésén. A nyáron edzőt cserélő együttes Szőcs Lázárral a kispadon kilencet lőtt a Bács-Kiskun megyei II. osztály bajnokának, a Dusnok KSE-nek. A volt mórágyi, az előző idényben az NB III-as Szekszárdi UFC-ben pallérozódó Tóth Tamás három gólt szerzett (volt csapata, a Mórágyi SE közben tovább fiatalodva a somberekieket múlta felül).

Második edzőmeccsét is simán nyerte a Tamási 2009 FC, amely a dunaföldvári különítménnyel és Barics Péter edzővel igen acélosnak tűnik. A lajoskomáromiak elleni 5–0 után most 4–1-re győztek, s olyan sokan voltak, hogy a fiatal szakember két csapatra osztotta a keretét, sőt még cserélni is tudott.

Jól játszott a több kulcsemberét (Horváth Árpád, Szekeres Dániel, Martinka Dániel, Keczeli Krisztián, Bán Csaba…) nélkülöző Dombóvár FC is. A Komló ellen már 3–0-ra is vezettek Kardos Ernő tanítványai, de az utolsó húsz percben a többet cserélő baranyaiak fordítani tudtak.

A Majosi SE már a harmadik baranyai csapattal találkozott: korábban a megye kettes bajnok véméndieket 4–2-re, a lovászhetényieket 10–0-ra győzték le, most a Villány TC-vel találkoztak és nyertek Tihanyvári László fiai.

A szedresiek több új igazolással a soraikban a szekszárdiak második csapatát győzték le gólzáporos meccsen, a teveliek pedig a bajnok Bonyhád elleni 4–4 után verték meg a kakasdiakat, akiknél másfél év után újra Kniesz Mátyás ül a kispadon, mint ahogyan arról hétvégén beszámoltunk portálunkon.

Felkészülési mérkőzések

Tamási 2009 FC–Tabi VSC (megyei I. o.) 4–1 (2–1).

Tamási, I. félidő: Bogdán B. – Mátyás R., Yondo, Hajdók, Orosz Á. – Kugli, Csala D., Göttlinger, Kierdorf (Farsang P.) – Ato, Györgye E. II. félidő: Pintér K. – Pintér A., Yondo, Hajdók, Orosz M. – Széll, Kovács P., Csala D., Kierdorf – Kurdi, Bognár F. Csereként beállt még: Haruna, Nagy D., Varga M., Barta O. Edző: Barics Péter.

A tamási gólokat Farsang P. (2), Haruna és Széll lőtte.

Bátaszék SE–Dusnok KSE (megyei I. o.) 9–3 (7–1).

Bátaszék: Klézl (Mányák D.) – Kertész J., Nagy Á., Acsádi D., Acsádi R. – Tóth B., Lerch M. (Fürst J., Sárközi K.), Botos T., Héhn F. – Tóth T. (Mányák N.), Faller A. Edző: Szőcs Lázár.

A bátaszéki gólokat Tóth T. (3), Faller A. (borítóképünkön) (2), Sárközi K. (2), Botos T. és Acsádi D. szerezte.

Dombóvár FC–Komlói Bányász SK (megyei I. o.) 3–4 (2–0).

Dombóvár: Czebei – Párkányi (Gombos), Tieger, Vajk, Kardos E. (Pál D.) – Androsics, Kulcsár K. – Hetesi, Bradics, Papp G. – Balogh Sz. Játékos-edző: Kardos Ernő.

A dombóváriak góljait Bradics (2) és Balogh Sz. szerezte.

Majosi SE–Villány (megyei I. o.) 3–1 (2–1).

Majos: Steinbach G. – Kapéter, Szőts A., Szeiler (Kovács R.), Kovács G. – Gere (Vituska N.), Kósa D., Bognár S. – Petrovics, Hock, Lizák P. Edző: Tihanyvári László.

A majosi gólokat Hock (2) és Lizák szerezte.

Szedresi SE–Szekszárdi UFC II 5–4 (1–2).

Szedres: Farkas M. – Benizs, Erdélyi P., Varga T., Horváth Balázs (Bíró András) – Péger, Kuti, Tolnai R., Vörös A. (Cseh T.) – Bíró Adrián (Rikkers), Szili Á. (Kiss B.). Játékos-edző: Rikkers Péter.

Szekszárd II: ifj. Bognár Zs. – Őri, Tóth P., Rátkai, Kárpáti (Bognár Zs.) – Tolnai, Csizmadi (Zsinkó) – Lőrinc, Takács G. (Szabó Zs.), Csende R. (Acsádi) – Szabó R. (Mittler). Mb. edző: Csizmadia Ferenc.

Gól: Bíró Adrián, Péger, Erdélyi P., Kuti és Kiss B., illetve Őri, Szabó R., Takács, Rátkai.

Kakasdi SE–Tevel Medosz SE 2–3

Kakasd: Schäffer K. – Dobondi, Réti D., Kegyes, Babanics F. – Batizi-Pócsi, Varga Á., Márk A., Fábián Cs. – Babanics Gy., Szabados Molnár A. Csereként beállt: Bozsó, Osztopányi. Edző: Kniesz Mátyás.

Tevel: Neubauer – Bajusz, Simon J., Dienes G., Bakó – Reichert A., Reichert K., Major P., Tóth D. –Szedlacskó, Kerekes. Csereként beállt: Orsós, Dörömböző, Sirok, Weidinger, Máté R. Játékos-edző: Máté Roland.

A gólokat Babanics Gy., Márk A., illetve Reichert A., Dienes G. és Sirok szerezte.

Somberek SK (megye II. o.)–Mórágyi SE 2–4 (2–2).

Mórágy: Vecsei R. – Grassy, Markó (Franek E.), Kalmár Zs., Rozgonyi (Komjáti) – Nyitrai (Simondi Z.), Berényi Sz., Sztojka Cs., Juhász A. – Tóth L., Kovács K. Edző: Illés Béla.

A mórágyi gólokat Tóth L. (2), Kovács K. és Simondi Z. szerezte.

Tolna VFC–Mohácsi TE 5–3 (2–0).

Tolna: Bildhéber – Karszt L. (Horváth M.), Ledneczki, Erdélyi Zs., Hanol M. – Sümegi (Felföldi), Kovács E. (Pesti V.), Molnár T., Blatt – Szili, Pál A. (Takács B.). Edző: Gracza Tibor.

A tolnai együttes góljait Blatt (2), Pál A., Sümegi és Molnár T. szerezte.

Beálltak a szerda–szombat ritmusba

Ahogy közeledik a bajnoki rajt, úgy játszanak egyre több felkészülési mérkőzést a megyei csapatok, amelyek szerda–szombat ritmusban készülnek a következő szezonra.

Felkészülési mérkőzések:

Szerda: Szekszárdi UFC–Tolna VFC 18 óra, Bonyhád VLC–Kakasd SE 18 óra, Balatonfüred–Tamási 2009 FC 18.30.

Péntek: Tevel Medosz SE–Paksi FC U19 18 óra.

Szombat: Tolna VFC–Bajai LSE 10 óra, Mohácsi TE–Majosi SE 11 óra, Nagyatád FC–Dombóvár FC 11 óra, Érsekcsanád–Bátaszék SE 17 óra, Sárbogárd–Tamási 2009 FC 18 óra, Szedresi SE–Vajta 18 óra.

Vasárnap: ASE Paks–Mórágyi SE 17 óra.