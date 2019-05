Szombat este lesz az igazi aranyünnep

Egy fordulóval a szezon vége előtt megnyerte a megyei I. osztály aranyérmét a Kölesden 9–1-es sikert arató Bonyhád VLC. Egy kisebb ünneplés már volt, de a nagyobbat a Majosi SE elleni szombati, városi rangadó utánra tervezik.

– Megünnepelték, hogy megnyerték az aranyérmet?

– Igen, vasárnap este Bonyhádon csaptunk egy spontán bulit a játékosokkal – felelte Köllő Roland, a völgységiek edzője. – Az igazi ünneplés azonban most szombaton este, a majosiak elleni városi derbi és az éremátadó után következik. Várjuk a szurkolóinkat, szeretnénk győzelemmel megörvendeztetni őket a zárófordulóban is, ezzel is megköszönve nekik, hogy egész évben mellettünk álltak, buzdítottak bennünket itthon és idegenben egyaránt.

– Gondolta volna, hogy egy körrel a vége előtt célba érnek?

– Nem sok esélyt adtam rá, de a meccs előtt azért mondtam a srácoknak, hogy akár jól is alakulhatnak számunkra az eredmények. Mivel mi egy órával hamarabb játszottunk Kölesden, nyugodtan figyelhettük, hogy mire mennek a riválisaink. Hazafelé be is ugrottunk Kakasdra, ahol kiszurkoltuk a hazaiak bravúrgyőzelmét a Tolna ellen. Aztán jött a hír, hogy a Szedres legyőzte a Tamásit, és ezzel el is dőlt, hogy mi lettünk a bajnokok.

– Március végén, április elején, amikor kikaptak a Dombóvártól, majd döntetlent játszottak a Tamásival és a Tolnával, távolinak tűnt az arany…

– Amikor négy, illetve ötpontos hátrányban voltunk velük szemben, akkor is hittünk benne, hogy meg tudjuk csinálni. Ráadásul nekünk eggyel több meccsünk volt hátra, mint riválisainknak. Azt tudtam, hogy a védekezésünk rendben lesz, a támadójátékunk miatt aggódtam egy kicsit, hiszen Dallos Máté, Genczler Kornél és Sárközi János kiválásával valójában két vérbeli támadóm maradt Pap Roland és Udvardi Dániel személyében. Egy kicsit emiatt át is kellett szervezni a csapatot, több védekező típusú játékost kellett támadófeladatokkal felruháznom, de megoldották.

– Jön a Völgységi el Clásico, a majosiak elleni várva várt derbi. Zárásnak jobb meccset nem is lehetett volna találni…

– Egy kicsit bánom is, hogy a bajnoki helyezések szempontjából nem lesz tétje a rangadónak, mert kíváncsi lettem volna, hogy a játékosaim miként tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel egy ilyen kiélezett helyzetben. Ugyanakkor, aki csak egy Bonyhád–Majos meccset is látott az elmúlt években, az tökéletesen tisztában van vele, hogy ez a párosítás soha nem lehet tét nélküli. Most is nagy csata várható, s mindent elkövetünk majd azért, hogy mi vonuljunk le győztesen a pályáról. Így lenne csak igazán kerek számunkra a szezon.

– A zárómeccstől függetlenül lehet már tudni, hogy mit hoz a jövő Bonyhádon? Elindulnak az NB III-as bajnokságban?

– Erről most még nem tudok nyilatkozni. Szerdáig kell beadnunk a nevezést az NB III-as osztályozóra, addig mindenképpen el kell dönteni, hogy mit szeretnénk. Sok mindent mérlegre kell tennünk. Most csak annyit tudok mondani, hogy összeül az elnökség, és alaposan átgondoljuk, hogy melyik úton kell folytatnia a klubnak.

Borítóképünkön egy sokszor látott bonyhádi pillanat: Pap Roland (balról), Máté Róbert, Hambuch Milán és Sásdi Bence ünnepel.