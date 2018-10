Szombaton Völgységi el Clásico lesz

Jön a mindenkori bajnoki szezon legjobban várt mérkőzése, a futballberkekben csak Völgységi el Clásicóként emlegetett rangadó. Most a Bonyhád lesz a pályaválasztó, a Majos pedig a vendég.

Bonyhád VLC (2.)–Majosi SE (5.). Október 20., szombat, kezdés: 14 óra

Sok néző, szép gólok, drámai végkifejletek. Ezek miatt is vált a megyei focibajnokság egyik legnagyobb rangadójává a Bonyhád VLC és a Majosi SE csatája. A két csapat tucatnyi felejthetetlen találkozót játszott az elmúlt években, amióta a BVLC kiesett az NB III-ból. Ez az a rangadó, amelyen nem számít a helyezés, nem számít, hogy az egyik csapat a második, a másik az ötödik, ezeken a rangadókon bármi előforduhat – és ahogy mondani szokták, az ellenkezője is. A drukkerek napok óta készülnek a nagy meccsre, mást sem lehet hallani a városban, és a hozzá tartozó majosi településrészen mint azt, hogy most aztán „odavágunk”, most aztán revánsot veszünk a „múltbeli sérelmekért”. Az előző szezonban a Bonyhád nagyon elverte Majoson a riválist (5–0), de aztán jött a visszavágás 2–1-es majosi sikerrel. A múltbeli eredmények alapján a BVLC felé billen az örökmérleg nyelve, ám ez ebben a párharcban semmit sem számít.

Köllő Roland, a Bonyhád VLC edzője: – Várjuk a mérkőzést, mindenki fel van tüzelve, átérzi a súlyát az összecsapásnak. Ez az év rangadója, itt nem számít, hogy mi még nem veszítettünk a szezonban, hogy melyik gárda hányadik a tabellán, csak az számít, hogy melyikünk tud többet felvinni a pályára szombaton. Van miért törlesztenünk a majosiakkal szemben, hiszen azért nem lettünk bajnokok az előző szezonban, mert tavasszal 2–1-re kikaptunk tőlük Bonyhádon. Még egy ilyen hibát nem követhetünk el, amúgy is mindegy, hogy ki az ellenfelünk, minden mérkőzésünket meg akarjuk nyerni. Sebestyén Norbert kivételével mindenkire számíthatok. Vannak olyan játékosok, akik minden edzésen ott vannak, jó teljesítményt nyújtanak, megdolgoznak azért, hogy ott lehessenek a kezdőcsapatban a derbin. Győzni akarunk, de nem lesz egyszerű! A majosiak vélhetően a védekezésre fognak összpontosítani, nekünk kell valami olyat mutatnunk, ami feljogosít bennünket arra, hogy megkapjuk a három pontot. Úgy gondolom, a keretünket olyan játékosok alkotják, akik nemcsak jó futballisták, de egyéniségek is, s akik képesek eldönteni egy ilyen fontos összecsapást.

Tihanyvári László, a Majosi SE edzője: – Ez lesz a harmadik rangadóm, amit a bajnokságban vívunk. Tavaly ősszel nagyon kikaptunk a bonyhádiaktól, de aztán tavasszal sikerült visszavágnunk. A Magyar Kupa megyei selejtezőjében pedig lefociztuk a riválisunkat a pályáról, de a BVLC a meccs végén egyenlített, és büntetőkkel továbbjutott. Azt hiszem, nem kell ecsetelnem, mekkora jelentősége van ennek a rangadónak. A bonyhádiak Dallos Máté, Preininger Patrik és Udvardi Dániel személyében magasabb osztályt megjárt futballistákkal erősítettek, ők számítanak esélyesnek. Mi rosszul kezdtük a bajnoki szezont, de mostanra kiegyenesedtünk, s Bognár Zsolt kivételével felépültek a sérültjeink. Régen volt ilyen, de rajta kívül most mindenkire számíthatok. Nem vagyunk megijedve, nagy érdeklődéssel várom, hogy a majosi zsoldosok mire mennek a bonyhádi utánpótlás-nevelő klub ellen. A heti edzések is sokkal pörgősebbek voltak, a játékosok is átérzik a meccs jelentőségét. Jól jött, hogy az előző fordulóban szabadnaposak voltunk, így egy kisebbfajta felkészülést végig tudtunk csinálni. A bonyhádiak az előrejátékban nagyon erősek, a széleken különösen azok, de a védelmük sebezhető, ezt szeretnénk mindenképpen kihasználni.

Tolna VFC (3.)–Szedresi SE (7.). Október 20., szombat, kezdés: 14.30 óra

Úgy tűnik, kilábalt a hullámvölgyből a címvédő Tolna, amely két vereségét követően három meccset nyert zsinórban. A szedresiek ellentétes úton „járnak”, ők az előző négy találkozójukat elbukták, s meglepő lenne, ha ezúttal szakadna meg a szériájuk.

Tevel Medosz SE (9.)–Tamási 2009 FC (1.). Október 20., szombat, kezdés: 14.30 óra

A múltban sokszor „megégette” magát a Tamási Tevelen, ettől függetlenül a listavezető az esélyes. A meccset a kiírás szerint Tamásiban játszották volna, de az előírt pályakarbantartás miatt a tamásiak kérték a cserét.

Dombóvár FC (4.)–Kölesdi SE (11.). Október 20., szombat, kezdés: 14.30 óra

A Tamási és a Bonyhád után a harmadik legjobb formában lévő csapat a Dombóvár. A kölesdiek ugyanakkor a mezőny egyedüli csapataként még nem tudtak nyerni. Nem ígér nekik sok jót ez a fellépés.

Dunaföldvári FC (6.)–Kakasd SE (8.) .Október 21., vasárnap, kezdés: 14.30 óra

A földváriak egy hete a Bátaszék legyőzésével lábaltak ki a hullámvölgyből, amibe kerültek. A kakasdiak viszont a kezdeti lendület után megtorpantak, az utóbbi meccseiken sok gólt is kaptak.