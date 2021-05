Szórakoztató futballt szeretne

A nemrég véget ért szezonról, az edzőkérdésről és a jövő évi keretről is beszélt a klub honlapjának Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője, de szóba kerültek a koronavírus-járvány okozta nehézségek és a klub gazdasági háttere is.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal kreativitással akarja átírni a jogrendszert

A szezon elején úgy tűnt, a Paksi FC-n is kifog a több klubot sújtó „stadionátok” (erről bővebben keretes írásunkban), ám ezt végül elkerülte az atomvárosi gárda, sőt története második legjobb helyezését elérve negyedikként fejezte be a 2020/2021-es élvonalbeli bajnokságot.

Négy fordulót követően ugyanis egy ponttal az utolsó helyen állt a PFC, amikor is Osztermájer Gábort, akivel az előző szezonban kiharcolta a csapat a bennmaradást, Bognár György váltotta a kispadon. Haraszti Zsolt a klub honlapján elmondta, abban az időszakban „nem volt minden kerek”, belső problémáik adódtak a klubnál, ezért döntöttek a váltás mellett.

„Olyan edzőt szerettünk volna szerződtetni, aki a támadófutballt képviseli és kellő önbizalmat hoz a csapathoz” – fogalmazott az ügyvezető, aki bevallotta, őt is meglepte a csapat kiváló szereplése, ugyanakkor hozzátette, eddig sokan alul értékelték Bognár Györgyöt.

A vezetőség azonban tudta, hogy személyében felkészült és jó szakemberre lelt. Ugyan az élvonalba tizenhat év után visszatérő, korábbi ötvenszeres válogatott labdarúgó szerződése a szezon végéig szólt, az eredményeket látva Haraszti Zsolt elárulta, a következő idényben is Bognár György irányítja a Paksi FC NB I-es csapatát.

Az új szezonba remélhetőleg már nem szól bele a koronavírus, ami miatt a szezon nagy részében zárt kapuk mögött játszottak a csapatok, komoly nehézséget okozva a kluboknak.

Ez azért is fájó, mert – mint azt az ügyvezető kiemelte – az ősszel egy elég komoly létszámnövekedés indult meg a szurkolók részéről, az első budafoki vendégszereplésüket (3–2-re nyert a PFC) ismét százötven-kétszáz paksi szurkoló látta a helyszínen, ilyenre pedig eddig csak az Európa-liga-selejtező és a dunaújvárosi mérkőzéseiken volt példa.

„Azt gondolom, most ismét egy olyan szintre emelkedett a paksi labdarúgás, ami az egész országban eladható. Mindig úgy voltak velünk, tisztelik, becsülik, hogy csak magyarokat foglalkoztatunk, viszont nem tudunk az alvégből kikecmeregni. Hát, idén szép választ adtunk erre is” – fogalmazott Haraszti Zsolt.

A jövő évi keretet illetően az ügyvezető elmondta, számolnak azzal, hogy a huszonkét találattal gólkirályi címet szerző Hahn János külföldön folytatja pályafutását (még akkor is, ha konkrét ajánlat egyelőre nem futott be érte), a többi játékossal pedig már megkezdődtek az egyeztetések. Hangsúlyozta, a filozófiájukon nem változtatnak, jövőképük továbbra is a magyar játékosok piacában és az utánpótlásukban rejlik. Az ügyvezető kiemelte azt is, mostanra nagyobb lett a szórás az NB I-es klubok között, 2011-ben, amikor ezüstérmet szereztek, ötszörös volt a szorzó a nagy klubok javára, most ez van már közel tíz is.

Haraszti Zsolt a várakozásokról elmondta, olyan felfogású Paksot szeretne látni, mint amilyet Bognár Györggyel produkált szeptember óta a csapat: sokgólos, szórakoztató és eredményes futballt, nézőkkel a lelátókon.