Szorgalom, kitartás: ez lett az eredménye

A dombóvári Stróbl Fanni tizenkettedik helyen végzett a Milánóban megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságon.

Nem úgy indult a 15 éves dombóvári lány karrierje, hogy súlyemelő lesz. Három évvel ezelőtt kezdett a dombóvári Z2 Cross Gymbe járni, sokáig a leginnovatívabb fitnesz eszköz, a TRX edzésmódszerei érdekelték. Ezt váltotta fel a cross junior, majd 2017-ben került át a felnőtt cross training csoportba és az olimpiai súlyemelés órákra. Gábor Balázs tanítványa rendkívüli szorgalmának és kitartásának köszönheti, hogy ilyen rövid idő alatt ennyit fejlődött és erősödött.

Fanni tavaly októberben vett részt első versenyén, így meglepő volt számára, hogy bekerült a bő keretbe. Az Eb előtt két hétig az utánpótlás- válogatott központi edzőtáborában készülhetett 18 versenyzőtársával. Erről a következőket mondta: „Mikor megérkeztem Tatára, nagyon idegennek éreztem mindent, de a második naptól kezdve teljesen hozzászoktam az ottani rendszerhez. Nagyon jól éreztem magam. Olyan gyorsan eltelt a 14 nap, hogy észre sem vettem. Új embereket ismerhettem meg, aminek nagyon örülök” – közölte Stróbl Fanni. Az elmúlt egy-két hónap nagyon mozgalmas volt számára, folyamatosan készült, és célokkal utazott a lombard nagyvárosba.

„Az egyik legfontosabb, hogy nem szerettem volna túlizgulni a versenyt – tette hozzá a dombóvári lány. – Csak jól akartam érezni magam, hogy kint lehetek egy ilyen rangos megmérettetésen. A nemzetközi mezőny nagyon erős, elsősorban saját elvárásaimnak akartam megfelelni. Az egyéni csúcsaim megdöntése lebegett a szemem előtt.”

Fanni végül 12. lett az U17-es Eb 58 kilogrammos súlycsoportjában. A szakítást követően a felvétel a lökés harmadik kísérleténél nem sikerült, de így is beállította eddigi legjobbját. A 107 kg-os összetett eredménnyel (48/59) új egyéni csúcsot ért el a súlyemelés legifjabb európai művelőinek elitjét pódiumra szólító viadalon.

Fanninak sokszor felteszik a kérdést, miért ezt a sportágat választotta?

„Mindig megkapom, hogy a súlyemelés nem túl nőies sportág, de ettől függetlenül maximális támogatást és biztatást kapok a családomtól, barátaimtól és a teremben mindenkitől – ismertette Stróbl Fanni. – Nehezen, de sikerült elfogadnia a szüleimnek is, hogy szeretem ezt csinálni. Gábor Balázsnak nagyon hálás vagyok, nélküle nem tartanék itt. Ő az, aki a legnehezebb pillanatokban is melletem van, ha kell összekapar a földről is. A Tamási Koppány SE igazolt versenyzője vagyok, Bachmann Béla is jó tanácsokkal lát el” – mondta.

Jövőbeni terveiről Fanni elmondta, elsődleges célja olyan edzésrutin kialakítása, amibe a súlyemelés, illetve a crossfit is belefér. Tudja, hogy nagyon nehéz mindkét sportot komoly szinten űzni, de egyelőre még nem választott. Mindkét sportban szeretne fejlődni és versenyezni.