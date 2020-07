Sztárok jártak a napközis táborban

A Sportélmény Alapítvány és a Szekszárdi Sportközpont által szervezett közös atlétikai táborból élményekkel telve távoztak a fiatalok, akik valamennyi szakágba belekóstolhattak az öt nap leforgása alatt.

Gyerekzsivajtól volt hangos múlt héten a szekszárdi atlétikapálya, ahol negyvenegy, 2007 és 2012 között született fiatal vett részt a Sportélmény Alapítvány és a Szekszárdi Sportközpont közös napközis táborában.

„Jól sikerült a táborunk, amin nemcsak az atlétika szakágaival ismerkedtek, de kicsit az egészséges táplálkozáshoz is szerettük volna közelebb hozni a gyerekeket. Ebben több cég is segítségünkre volt, amit ezúton is köszönünk nekik” – mondta lapunknak Scherer Tamás, a Sportélmény Alapítvány kuratóriumi elnöke, a tábor szervezője, hozzátéve, hogy a gyerekekkel Hornok Enikő negyedéves hallgató, Angyal Balázs, a Szekszárdi Sportközpont atlétája, illetve Péterbence Csillával ők ketten, mint edzők foglalkoztak.

A gyerekek a táborban az atlétika valamennyi – a rúdugrástól a gerelyhajításon át a futásig – szakágát megismerhették és kipróbálhatták. A Budapestről érkezett Babály László pedig az elektronikus időmérés rejtelmeibe avatta be őket – nemcsak futásuk, de dobásuk sebességét is lemérhették.

A tábor fénypontja egyértelműen a két sztárvendég, Zsivoczky Attila és Zsivoczky-Farkas Györgyi voltak. Az időjárás ugyan pont ezen a napon nem kedvezett a szabadtéri programoknak, ez azonban nem befolyásolta az esemény hangulatát. A sportcsarnok küzdőterén rögtönzött játékos sportvetélkedőt rendezett a két atléta, akik ezt követően élménybeszámolót tartottak a gyerekeknek. Volt miről, hiszen a világbajnoki bronz­érmes tízpróbázó, valamint egyebek mellett Európa-bajnoki bronzérmes ötpróbázó felesége a sportnak köszönhetően bejárták az egész világot, mindketten három-három olimpián (előbbi Sydney-ben, Athénban és Pekingben, utóbbi Pekingben, Londonban és Rio de Janeiróban is rajthoz álltak) képviselhették a magyar színeket.

Az autogramosztás és közös fotók elkészítése után a tábor képzeletbeli kapuja is bezárult, de biztosak lehetünk benne, hogy a gyerekek közül sokuk nevével találkozni fogunk még az érmekért folyó versenyeken is.