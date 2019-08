Szűk a játékvezetői keret, de szakmailag felkészült

Túl vannak a szellemi és a fizikai tesztelésen a megyei játékvezetők és asszisztensek, akik felkészülten várják a Magyar Kupa fordulóval holnap kezdődő fociszezont.

Negyvenötös játékvezetői és asszisztensi keret várja a 2019/2020-as bajnoki szezon rajtját, mondta lapunknak Makai János. A megyei játékvezetői bizottság elnöke kiemelte, hogy szakmailag tökéletesen felkészültek, túl vannak a szellemi és fizikai teszteken, amelyek jó eredményeket hoztak. A megye egyben és a megye kettőben is tíz-tíz fős játékvezetői kerettel várják a rajtot, a többiek a megye hármas szintet teljesítették. A keret idén öt fiatallal bővült ugyan, de az elnök szerint még így is nagyon kevesen vannak.

„A fiatal futballisták számára nem vonzó a játékvezetői pálya, sem időt, sem energiát nem hajlandók áldozni a szakma kitanulására, a civil életből pedig nehéz elcsábítani bárkit is” – hangsúlyozta Makai János.

Azt ugyanakkor örömmel újságolta, hogy a keretben öt hölgy is működik, ráadásul – és ezt is ő tette hozzá –, a férfiakkal szemben nekik sokkal jobb az elfogadottságuk a szurkolók részéről.

A szomszédos megyékben sem jobb a helyzet, Baranyában és Somogyban is kicsi a JB-keret létszáma, Tolna megye is elsősorban Bács-Kiskuntól számíthat segítségre. Makai János azt mondta, a helyzet Bácsban sem túl ró­zsás, de a létszámot illetően így is sokkal kedvezőbb helyzetben vannak.

A JB elnöke fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az új idényben több szabály is megváltozott, így például mostantól kirúgásnál nem kell elhagynia a büntetőterületnek a labdát, ha a kapus elvégezte a kirúgást, a labda támadható. Az is újdonság, hogy cserénél a lecserélt játékosnak a pálya legközelebbi pontján kell elhagynia a játékteret, ezzel is elejét véve az időhúzásnak. Újdonság az is, hogy ha a támadó csapat a labdával a játékvezetőt találja el, és a labda az ellenfél játékosát hozza kedvező helyzetbe, akkor minden esetben labdaejtésnek kell következnie.

Szigorodnak a szabályok a kispadon helyet foglalókkal szemben is. Makai János azt mondta, az új idényben nagyon szigorúan fogják büntetni a játékvezető verbális inzultálását. Hozzátette, hogy ő külön is felhívta erre a keret tagjainak a figyelmét. A rendezői névsorok ellenőrzésére is sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek, elejét véve ezzel is az olyan rendbontásoknak, mint ami az áprilisi Tolna–Tamási bajnokin történt. Az ominózus meccsen akkora tömegverekedés tört ki a lelátón, hogy a rendőröket és mentőket is ki kellett hívni.

Fontos változás lesz az is, hogy ezentúl a kapuk mögött nem tartózkodhatnak szurkolók, klubvezetők, csak a rendezők. A többieknek a lelátón kell helyet foglalniuk.