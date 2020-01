Sikerrel vette első beleki edzőmeccsét a Paks

Győzelemmel kezdte törökországi felkészülési mérkőzéseinek sorát a Paksi FC, amely szombaton Poór Patrik és Böde Dániel találataival 2–0-ra legyőzte az azeri Sabah FK együttesét.

Edzőmeccs lévén Osztermájer Gábor a kísérletezésre is hangsúlyt fektetett: a kezdőben kapott helyet a múlt héten szerződtetett Bertus Lajos, a mostani szezonban még meccs nélküli Bognár Dávid, valamint a két-két bajnokin pályára lépő Bor Dávid és Kelemen Dávid (utóbbi Fejes Andrást pótolhatja tavasszal). Csereként – a két gólszerző mellett – pályára lépett a fiatal Szendrei Ákos és Kovács Tamás, valamint a másik téli igazolás, Szakály Dénes is.

A paksiakhoz kapcsolódó hírek, hogy Papp Kristóf számára a péntek délelőtti edzés korábban véget ért. A középpályás – aki egy rossz rúgást követően a bal térdében fájdalmat érzett – már el is hagyta az edzőtábort és hazautazott.

Itthon a szintén sérült Hahn János és Bartha László várta. Az újdonsült apuka, Osváth Attila viszont szombaton megérkezett Belekbe, s már be is kapcsolódott a paksi együttes edzésmunkájába.

Felkészülési mérkőzés. Paksi FC–Sabah FK (azeri, I. osztály) 2–0 (0–0). Belek, Mardan Stadion. PFC: Rácz G. – Kulcsár D., Lenzsér, Gévay, Kelemen D., Szabó J. – Kecskés T., Bognár D., Bertus – Könyves N., Bor D. Cserék: Holczer (kapus), Poór, Szendrei, Báló, Kovács T., Windecker, Balogh B., Szakály D., Böde D. Vezetőedző: Osztermájer Gábor. Gól: Poór (65.), Böde D. (79.).

„Egy jól szervezett, harcos csapat ellen játszottunk, de ahogy az utolsó két bajnoki mérkőzésünkön, most is szervezetten fociztunk. A második játékrészben mutatott támadójátékkal elégedett vagyok, mi birtokoltuk többet a labdát. Örülök a győzelemnek és annak, hogy ismét nem kaptunk gólt. A jövőben még jobban meg kell tölteni tartalommal a középpályánkat, bátrabban ki kell majd lépnünk a labdákkal, akár egyénileg is, hogy még több lehetőségünk alakuljon ki” – fogalmazott Osztermájer Gábor.

A Paks kedden az előzetes tervek szerint a román elsőosztályú FC Botosanival mérkőzik Belekben, majd pénteken az orosz Groznijjal, szombaton a bolgár Ludogoreccel találkoznak Bödéék.