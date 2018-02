Talán jókor jött ez a vereség a KSC-nek még a rangadók előtt

Tizennégy győzelem után vereséget szenvedett az Atomerőmű KSC Szekszárd a női NB I-ben. Azt viszont nem gondoltuk volna, hogy a ZTE NKK lesz az a csapat, amelyik megtöri a sorozatot.

Három és fél percig nem talált a gyűrűbe a meccs elején a KSC, ám akkor még nem tulajdonítottunk nagy jelentőséget ennek. Voltak korábban is találkozók, amikor akadtak gyengébb időszakok, de eddig rendre sikerül túllendülni rajtuk és a tizennégy győzelem is azt erősítette, hogy ezúttal is így lesz.

Sajnos most nem lett így, és egy meglepő, kellemetlen vereség lett a vége. Igazából benne volt a meccsben végig a vereség, mert nagyon sok buta hibát vétettek a lányok, amit csak tetézett, hogy pocsék formában dobtak. Nem ment a palánk alól, nem ment sem távolról, sem közelről, nagyon sok volt az eladott labda, és a húzóemberek sem remekeltek.

Lehet, hogy most jött ki a nagy menetelés okozta fáradtság, az, hogy a magyar bajnokság mellett a nagyon komoly kihívást jelentő nemzetközi kupameccsek is őrölték a játékosokat. És az sem jött jól, hogy a válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatt két és fél hétig szünet volt a bajnokságban – ezt az akadozó csapatjátékon is lehetett látni.

A szekszárdiaknak ez az erejük, hogy egymásért tudnak küzdeni, s ha valakinek nem megy, mindig akad, aki a helyére lép. Ezúttal nem volt ilyen, Teja Oblakon, Studer Ágnesen, vagy Theodoreán Alexandrán érezni lehetett, hogy nem pihent az elmúlt napokban, s bár a Zete nem egy Sopron, vagy egy Győr, most nagyon kemény ellenfélnek bizonyult. A zalai csapat élt az eséllyel, azzal, hogy gyenge napot fogott ki a listavezető.

Talán csak Erica McCallt lehet dicsérni, az amerikai center 14 ponttal és 10 lepattanóval, dupla-duplával zárt, de ezúttal ez semmire sem volt elég. Az új légiós, a portugál Márcia Costa ezen a meccsen debütált, tőle elsőre senki sem várt csodát, s az is biztos, hogy a folytatás sokkal jobb lesz.

Megszakadt tehát a veretlenségi sorozat, amit sajnálhatunk, de igazából nincs nagy baj. Így is jobban áll a KSC, mint a Sopron vagy a Győr, arról nem is beszélve, hogy szombaton hazai pályán, a Vasas Akadémia ellen vissza lehet szerezni az elveszett lendületet, össze lehet rakni az oly sokat csodált csapatjátékot. Talán még jókor is jött ez a pofon a nagy rangadók előtt…

Női NB I, 17. forduló

ZTE Nõi Kosárlabda Klub–Atomerőmű KSC Szekszárd 68–57 (10–12, 16–16, 22–13, 20–16). Zalaegerszeg. Vezette: Pálla, Győrffy, Jakab L.

ZTE: Koizar 11/6, Kovács G. 3/3, JEFFERY 9, HEGEDŰS-ŐRI 8, PARKER 22. Csere: Pavel 2, Gáspár-Szalay 5, Gorjanácz 8/3. Vezetőedző: Gáspár Tamás.

KSC Szekszárd: Studer Á. 10/6, Oblak 2, Theodoreán 5, Mansaré, MCCALL 14/3. Csere: Gereben 5, Bálint R. 5/3, Krnjics 12, Silva 4, Studer Zs., Kis V. Vezetőedző: Djokics Zseljko.

Kipontozódott: Oblak (37. perc), Studer Á. (39.)

Az eredmény alakulása: 4. perc: 3–4, 8. p.: 7–7, 12. p.: 12–15, 16. p.: 23–22, 19. p.: 26–26, 22. p.: 30–30, 26. p.: 42–36, 30. p.: 48–41, 33. p.: 50–44, 36. p.: 58–49, 38. p.: 60–53, 39. p.: 64–57.