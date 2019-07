Tanulságokkal teli szezont zárt a Tolna-Mözs

A 2017/2018-as szezonban Magyar Kupa-győzelemmel és bajnoki bronzéremmel története egyik, ha nem a legjobb szezonját zárta a tolna-mözsi futsalegyüttes, amely a mögöttünk hagyott évben szintén eljutott a kupadöntőig, az NB I-ben viszont lecsúszott a dobogóról.

„Nagyon tanulságos szezonon van túl mind a csapat, mind pedig én magam. Ez volt az első évem futsaledzőként, előtte inkább utánpótláscsapatokkal foglalkoztam, úgyhogy sok tapasztalattal gazdagodtam ebben az évben” – fogalmazott Nagy Roland, a Tolna-Mözs vezetőedzője.

Az előző nyáron nagy volt a jövés-menés a csapatnál, s ugyan szám szerint nagyobb lett a keret, az edzéseken és a mérkőzéseken ez nem mindig látszott meg.

„Nehezen kezdődött az év, és ez végigkísért minket az egész szezonban. Az edzéslátogatottságunk eléggé alacsony volt, így nehéz volt napról napra, mérkőzésről mérkőzésre dolgozni és előrelépni. Összességében mégis elégedett vagyok az éves teljesítménnyel, ha azt vesszük, hogy mennyi hátráltató tényező, sérülés vagy munkahelyi elfoglaltság miatti hiányzás, hátráltatta a felkészülésünket” – folytatta a vezetőedző.

Az alapszakaszban sokáig rezgett a léc, hogy egyáltalán bejut-e a Tolna-Mözs a felsőházi rájátszásba, három fordulóval a vége előtt végül matematikailag is megtette ezt. Varga Adélék az elődöntőben rögtön elvették az Astra pályaelőnyét, s a mindent eldöntő harmadik összecsapáson is szoros meccsre késztették a döntőst. A bronzcsatában aztán a Szekszárd oda-vissza legyőzte őket, így végül a negyedik helyen zártak. A Magyar Kupában előbb a megyei riválist múlták felül a tolna-mözsiek, majd a TFSE-n és a DEAC-on át jutottak be a kiírás fináléjában, ahol a kiskunfélegyháziak ismét jobbnak bizonyultak.

„Talán, ha kicsivel több szerencsénk van, akkor a bajnokságban is szerezhettünk volna egy érmet. A kupában a lányok nagyon kitettek magukért, egy remek sorozat végén megérdemelten szereztük meg az ezüstérmet – emlékezett vissza Nagy Roland. – Minden meccsből lehet tanulni, legyen az győzelem vagy vereség. Hibák mindig vannak, azokat igyekszünk mindig ki javítani, de mellette számtalan pozitív dolgot lehetne felsorolni: egy végigvitt támadás vagy éppen egy jó védekezés.”

Múlt nyáron a keret nagy része kicserélődött a Tolna-Mözsnél, így adódik a kérdés, mire számíthatnak a szurkolók ebben a holtszezonban.

„Sok még a megválaszolatlan kérdés, de szeretnénk együtt tartani ezt a társaságot, hiszen a végére egy nagyon jó közösség alakult ki. Természetesen szeretnénk a keretet bővíteni, valamint az U17-es bajnokságot megnyert csapat játékosainak lehetőséget biztosítani a felnőttek között” – zárta a vezetőedző.

A sok munka beérni látszik az utánpótlásban

Habár a felnőttcsapat nem szerzett érmet az NB I-ben, mégsem maradt bajnoki dobogó nélkül a Tolna-Mözs: az U17-es csapat korosztálya legjobbja lett az élvonalban, ráadásul az olaszországi Montesilvanóban nemrég rendezett nemzetközi tornán bronzérmet szerzett.

„A csapatból többen is rendszeresen részt vettek az NB I-es felnőttcsapat felkészülésén. Kulcsár Panna heti rendszerességgel készült a felnőttek kapusedzőjével, míg Wiesner Dalma, miután elmúlt 15 éves, kerettagja lett a nagycsapatnak. Rajtuk kívül Udvardi Bianka és Lickert Szintia is bemutatkozhatott a felnőttek között – mondta lapunknak Garay-Simon Boglárka,

a Tolna-Mözsi FSE elnöke.

– Célunk, hogy a következő szezonban a 15 évet betöltött játékosok kettős játékengedéllyel szükség szerint a nagycsapat rendelkezésére álljanak, és a beépítésük folyamatos legyen. Aki pedig rendszeresen részt vesz a felnőttek felkészülésében, ők kerettagjai lesznek a felnőttcsapatnak.”

Hozzátette, az U13-as csapat is fejlődést mutatott az őszi szezonról a tavaszira, s komoly munka zajlik három felkészítő edzővel. Idén ebből a korosztályból is több fellépő van az U17-re, illetve az U13-at idén már erősítik az alulról érkezők. A klub célja a meglévő csapatok stabilizálása, illetve új fiatal tehetségek felkutatása, a csapatok bővítése. A Paksi SE-vel pedig tovább folyik a közös munka.