Tavasszal már újra ringbe akar lépni Halász Gábor

Visszatért az életkedve Halász Gábornak, a szekszárdi Unio Box Team cirkálósúlyú (nehézsúlyú) ökölvívójának. A 40. évében járó bunyós újra tud mosolyogni, viccelődni, pedig másfél hónappal korábban még minden olyan szomorúnak, reménytelennek tűnt számára.

Szedresbe ment volna fiataloknak edzést tartani, amikor balesetet szenvedett, nagymotorjával bukott, és a szalagkorlátnak csapódott. A jobb térde szilánkosra tört. Kórházba szállították, megoperálták.

A keménykötésű ökölvívót nem is fizikálisan, sokkal inkább lelkileg törte meg a baleset. Nemzetközi fellépések körvonalazódtak számára, mehetett volna bunyózni, ehelyett ágyba kényszerült.

„Kórházba szállítottak és azonnal megműtött dr. Dusa Gáspár doktor úr, akinek nagyon hálás vagyok mindenért – mondta Halász Gábor. – A szalagkorlát szétvágta a lábamat, a térdem szilánkosra tört, kilenc napig feküdtem a kórteremben. Nagyon kemény napok voltak azok, szinte megállt az idő. Nem is fizikálisan, sokkal inkább lelkileg tört meg, hogy ez történt, hogy nem mozoghatok, hogy nem mehetek edzeni” – mondta.

Kilenc nap után hazamehetett, így legalább a családja körében gyógyulhatott. Mint mondta, szörnyű napok voltak ezek, de hozzátette azt is, hogy még szerencsésen is végződött az a baleset.

„Most szedték le a rögzítősínt a lábamról, hétfőn kezdtem el a rehabilitációt – folytatta Halász Gábor. – Gyógytornászhoz járok, úszni járok, szeretnék minél előbb túl lenni ezen az egészen. A térdem még nem hajlik, de hiszem, hogy nem kell fél évet kihagynom, ahogy azt jósolták, szeretnék három-négy hónap után ismét ott lenni az edzőteremben” – zárta Halász.

Az orvosok azt mondták neki, hogy meg fog gyógyulni, hogy helyre fog jönni, bár a térde már sosem lesz olyan, mint a balesete előtt volt.

„Lett volna lehetőségem többször is bunyózni, de ez a baleset minden számításomat keresztülhúzta – fogalmazott. – Feladni azonban nem fogom, szeretnék visszatérni, újra meccseken bokszolni. Jövőre a tizedik küzdősportgálát rendezzük Szekszárdon, jó lenne azon újra a kötelek közé lépni” – bizakodott Halász.

A mérlege

Halász Gábor 1999-es debütálása óta 58 mérkőzést vívott profiként, mérlege 39 győzelem és 19 vereség. Legutóbb idén májusban a szekszárdi küzdősportgálán lépett kötelek közé, s pontozással győzte le Szabó Rolandot. Azóta – bár több lehetősége is kínálkozott – nem bunyózott. Eddigi legemlékezetesebb meccseit a lengyel klasszis, Krzysztof Wlodarczik, valamint a brit világbajnok Herbie Hide ellen vívta. Nagy meccsekből kijutott neki mostanában is: a kazah Issa Akberbajevvel, az orosz Jurij Kazsinszkijjel és az ausztrál Mark de Morival is bokszolt.