Teljes az Atomerőmű KSC Szekszárd jövő évi kerete

Véget értek a találgatások, a szurkolóknak nem kell tovább a zuhanyhíradót figyelniük, ugyanis klubunk vezetősége meghozta a döntést arról, kik azok a játékosok, akikkel az Atomerőmű KSC Szekszárd nekivág a 2021–2022-es szezonnak.

Az előző idényt bajnoki ezüstéremmel, valamint Európa-kupa és Magyar Kupa bronzéremmel záró Atomerőmű KSC Szekszárd magasra tette a lécet. A tolnai megyeszékhely klubja továbbra is a fejlődés és előrelépés érdekében építkezik, s ez látható a következő szezonra összeállított kereten is, amelyről Szabó Gergő ügyvezető elnök számolt be a klub honlapján.

– A megszokottnál kicsit később sikerült összeállítani a következő szezonra a keretet – kezdte Szabó Gergő. – Nehezítette a dolgunkat az Euroliga selejtezőjének időpontja, ami a korábbiakhoz képest jóval korábban esedékes. Szeptember 15–22-én lesznek a mérkőzések, így a WNBA-ban szereplő játékosokra nem számíthatunk, hiszen ők csak októberben tudnának csatlakozni.

– Vannak távozóink (Theodoreán Alexandra, Vincze Nikolett, Zele Dorina, Szabó Fanni, Maja Skorics, Renczes Rebeka – A szerk.), de a csapat gerincét együtt tartottuk. Régóta tervezzük, hogy egyes posztra Studer Ágnes mellé szerződtetünk egy olyan játékost, aki tudja őt tehermentesíteni, vagy vele együtt irányítani az együttest. Ezért döntöttünk az előző szezonban a lengyel Polkowicénél játszó, 28 éves amerikai Aaryn Ellenberg mellett.

– Kétségkívül a legnagyobb igazolásnak Nikolina Milics ígérkezik. A bosnyák-szerb center idén Euroliga-döntőt játszott a spanyol Salamancával, és játékstílusa, habitusa reményeink szerint jól illeszkedik majd Djokics Zseljko vezetőedző koncepciójába. A Csatából igazoltuk Mányoky Rékát, aki az egyik legnagyobb fiatal magyar tehetség, még csak 19 éves.

Szabó Gergő elmondta, természetesen Erica McCall-ról sem szeretnének lemondani, tárgyalásban állnak vele. Az ő esete speciális, mert a WNBA szezon után valószínűleg egy kisebb műtéti beavatkozásra is szükség lesz a térdén, de mindkét fél azon dolgozik, hogy a klub leghűségesebb amerikai kosárlabdázója akár az ötödik szezonját is megkezdje Szekszárdon.

– A magyar mag átlagéletkora 20.1 év, ami azt jelenti, hogy hosszú távra is érdemes és kell is velük tervezni – folytatta az ügyvezető. – Több saját nevelésű fiatalnak is szeretnénk bizonyítási lehetőséget adni a következő idényben is. Fontos, hogy szekszárdi kötődésű gyerekeket itt tartsunk, miközben nagyon szeretnénk az Euroliga főtáblájára is felkerülni. A kettő együtt igazán komoly kihívásnak ígérkezik.

A KSC augusztus 11-én kezdi meg a felkészülést a 2021/2022-es szezonra. A játékosok komoly orvosi vizsgálatokon esnek keresztül, mielőtt belekezdenek a munkába.

Az Atomerőmű KSC Szekszárd kerete a 2021–2022-es szezonra (zárójelben a posztok): Studer Ágnes (1), Aaryn Ellenberg (1-2, amerikai), Pop Anamaria (2-1), Zala Friskovec (2-3, szlovén), Gereben Lívia (2-3), Miklós Melinda (2-3), Holcz Rebeka (2-3), Bálint Réka (3-4), Mányoky Réka (3-4), Goree Cyesha (4, amerikai-magyar), Nikolina Milics (4-5, bosnyák-szerb), Krnjics Szara (5-4, szerb-magyar), Horváth Dóra (5), Szücs Gréta (4-5) A stáb: Djokics Zseljko (vezetőedző), Horváth Zsófia (másodedző), Isidora Vaszeljevics (erőnléti edző), Darko Antics (fizioterapeuta), Fekete Krisztián (gyúró), Dr. Vörös Tibor (orvos)

Borítóképünkön: Krnjics Szara (a labdával) marad, Nikolina Milics (balról) érkezik