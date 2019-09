Telt ház előtt csap össze a Ferencvárossal a Paks

Tegnap este már csak néhány száz jegy várt gazdára, ezért nagy valószínűség szerint telt ház előtt (vagy majd’ telt ház előtt) fogadja a bajnoki címvédő, csütörtökön már az Európa-liga csoportkörében pályára lépő Ferencváros csapatát a Paks (belépőket elővételben pénteken 18 óráig, ha maradt, akkor ma 8 órától lehet vásárolni a Fehérvári úti stadionnál).

„Ha teljesen elkészül a stadion, akkor ötezer néző befogadására lesz alkalmas. Jelenleg kétezer-hétszázan férnek be a lelátók alá, ebből már csak közel négyszáz vár gazdára” – mondta megkeresésünkre pénteken délelőtt Méhes Tamás, a Paksi FC kommunikációs vezetője.

FONTOS INFORMÁCIÓK!

Nemcsak a két csapat készül a mai mérkőzésre, de a hatóságok is. A Paksi Rendőrkapitányság közleményében felhívja a figyelmet, hogy a mérkőzés napján 16 és 22 óra között a Toldi utcában, a Sport utcában és a Kinizsi utcában, valamint a Fehérvári út, a Pacsirta utca és a Toldi utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom áll fenn ezen időszakban. Ezekbe az utcába csak lakcímkártya felmutatásával hajthatnak be az ott lakók. Szurkolói információ továbbá, hogy a fokozott mérkőzésbesorolás miatt nemcsak a névre szóló jegy értékesítése, hanem a beléptetőrendszer üzembe helyezése is kötelezi a rendező klubot.