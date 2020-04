Terítékre kerültek a fiatalok

A nőknél évek óta alkalmazott, s a válogatott utánpótlás-eredményeit figyelembe véve jól vizsgázó szabályt vezetnek be a következő szezontól kezdve férfi vonalon is. A 2020/2021-es idénytől érvénybe lép az U23-as szabály (a nőknél U20), amely szerint az alapszakasz mérkőzések első félidejének teljes időtartamában egy hazai nevelésű, 1998. január 1-én, vagy utána született játékosnak a pályán kell tartózkodnia.

A bb1.hu szakportál összeszedte mind a tizennégy NB I/A-s csapatból azokat a kosárlabdázókat, akik megfelelnek ennek a kritériumnak, és pályára is léptek a csonka, 2019/2020-as kiírásban. A legtöbb ilyen játékost, szám szerint hetet a szezon törlése előtt a második helyen álló Körmend adta, míg a legszűkebb, kétfős „keretet” az Atomerőmű SE, Falco KSC Szombathely, Jászberény, Oroszlány négyesnél találták.

A Vasastól tavaly nyáron Paksra érkező 19 éves Valerio Bodon Vincent tizenegy bajnokin, mérkőzésenként 6,9 percet töltött a parketten, ez idő alatt 1,2 pontot, 0,5 lepattanót és 0,1 gólpasszt (1,6 IBM-pont) átlagolt. Nála egy meccsel többet játszott, de időben kevesebbet szerepelt Szalai Milán: a 21 éves bedobó-hátvéd bajnokinként 4,4 perc alatt 0,9 pontot, 0,6 lepattanót és 0,1 gólpasszt (1,1 IBM-pont) jegyzett.

A képet árnyalja, hogy az ASE keretéhez tartozó Horváth Kristófot (1997-es születésű) és Kalmár Viktort (2000) sérülés miatt az idei szezonban egyetlen mérkőzésen sem tudta pályára küldeni Dzunics Braniszlav vezetőedző. A két év zalaegerszegi kitérő után visszatérő Gulyás Milán 19 mérkőzésen 11,7 percet töltött meccsenként a parketten, ezalatt 1,8 pontot, 1,7 lepattanót és 0,5 gólpasszt (3,2 IBM-pont) átlagolt a Zetében.

Az Atomerőmű SE-t tizennégy győzelemmel és hét vereséggel a harmadik helyen érte a szezon törlése.

A Bonyhádi KSE jól áll fiatalokból

A férfi NB I/B Piros csoportjában szereplő Knipl Kft. Bonyhádi KSE kilenc játékosa felel meg az U23-as szabálynak. Dorogi Gergő, Csobán Dávid, Patrik Maskaljevic és Pupp Bence már most alapember, Jakab Márton és Pajor Dávid is több mint tíz meccsen lépett pályára idén, de Korsós Zsolt és Sándor Dániel is a felnőttkeret tagja volt a szezonban.