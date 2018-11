Tévés meccset vív Egerszegen ma este az ASE

Négy fellépése közül hármat elveszített idegenben az Atomerőmű SE férfi csapata, amelynek pénteken a Zalaegerszeg otthonában sem lesz könnyű dolga.

Jászberény, Szeged, Szolnok, Sopron. Ezekben a városokban vizitált idén az Atomerőmű SE, s eddig csupán a Tisza-partján tudott győzni. Szegeden óriási csatában 64–63-ra nyert Szrecsko Szekulovics együttese, amely Jászberényben egy ponttal (90–91) kapott ki, Szolnokon (77–94) és Sopronban (67–77) pedig a záró negyedben mutatott kevésbé koncentrált játéka miatt veszített. A Zalaegerszeg hazai pályán éppen fordított mutatóval áll, háromszor nyert, egyszer veszített. A jászberényieket (70–66), a szegedieket (74–57) és a kecskemétieket (64–56) verték meg Szabó Zsolték, akik a bajnoki címvédő Szolnoki Olajjal szemben (75–96) maradtak alul. H

a valamibe, akkor abba belekapaszkodhatnak a paksiak, hogy a Zete az előző három bajnokiját elveszítette. „Nagyon erős és izzasztó meccsre számítok, a magyar és amerikai légiósokkal vegyített ZTE az előző három meccsét elvesztette – mondta Szrecsko Szekulovics, az ASE vezetőedzője. – Két dolog lehetséges: vagy hiányzik az önbizalmuk és ezt ki kell használnunk, vagy feltüzelik magukat és száztíz százalékot fognak beleadni. Zalaegerszegen mindig nehéz játszani, mert a szurkolók olyan atmoszférát varázsolnak, amivel előre tudják lendíteni a csapatot. Nálunk sem egyszerű most a helyzet, hiszen két meccset játszunk idegenben, de őszintén remélem, hogy pénteken meg tudjuk lepni a Zetét. Sopronban ismét közel voltunk a győzelemhez, csak a végén csúsztak be a hibák és a kulcsszituációkat nem tudtuk kosárral befejezni. Megint azt tudom mondani, mint az előző mérkőzés beharangozójában, hogy nem fogjuk meglengetni a fehér zászlót, jobban kell koncentrálnunk és a kritikus pillanatokban be kell dobnunk a kosarakat, majd viszsza kell érnünk védekezni és akkor nem lesz gond. Bízom a csapatom sikerében” – zárta.

FÉRFI NB I, A 8. FORDULÓBAN. Zalakerámia ZTE KK–Atomerőmű SE. Zalaegerszeg, városi sportcsarnok, péntek, 18 óra (M4 Sport). V.: Papp Péter, Farkas Gábor, Kulcsár Tibor.

