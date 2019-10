Tíz ember ellen sem ment

Nem tudta megnehezíteni a monoriak dolgát a Tamási 2009 FC a Magyar Kupában. Pedig több mint egy félidőt emberelőnyben játszott Barics Péter gárdája.

„Az ilyen csapat a legrosszabb, nem vonzza a szurkolót, nem hoz bevételt, és sokkal esélyesebbek nálunk.”

A hazai drukker jóslatának megfelelően be is kezdtek az NB III Közép csoportjában szereplő monoriak, akik Adamcsek Máté tizenegyesből szerzett góljával korán előnybe is kerültek. Nincs mit szépíteni rajta, benne volt a meccsben a vendéggól, mert Pintér Kristófnak előtte kétszer is nagyot kellett védenie. Sőt a vendégek ezután sem álltak le, jöttek előre, hogy gyorsan lezárják a továbbjutást.

A hősiesen védekező tamásiak a félidő felénél kezdtek éledezni, Jammeh Haruna és Samuel Ellis Ato többször is biztatóan indult meg, de a fontos passzok nem jöttek, és sok jó megoldás után mindig jött egy bosszantó hiba. Aztán egyszer sikerült kiugratni Harunát, akit Tóth Ferenc csak szabálytalanul tudott megállítani a 16-os vonalánál. A védőt egyből ki is állította Bana Gergely játékvezető, a szabadrúgásból, azonban Haruna kicsivel a jobb sarok fölé lőtte a labdát, így elmaradt a hazai szurkolók által „előre jelzett” egyenlítés.

„Meglátja, most megszórjuk őket, tíz emberrel nem fogják bírni a tempót”.

Ezt már egy másik drukker emelte ki a szünetben, ám hiába jöttek sorban a tamási akciók a fordulást követően, igazi nagy helyzet egyikből sem alakult ki. Aztán jött egy újabb tizenegyes (ez az elsővel szemben erősen vitatható volt…), az előző szezonban még a Paksi FC-nél szereplő támadó ezúttal is biztos ítélet-végrehajtónak bizonyult.

A bosszantó és téves döntés felpaprikázta a hazaiakat, akik csak azért is megmutatjuk alapon jöttek előre becsülettel, támadtak, de Bozsó Antalnak igazából csak egyszer kellett védenie a második félidőben végig szakadó esőben. Egy alkalommal pedig a játékvezető továbbot intett, pedig egy ütközés után járt volna a tizenegyes a Tamásinak.

Hiába énekelte végig a meccset a Sárga Ultrák szurkolói csoport, ezúttal ők sem segíthettek. Szőcs Lázár, a bátaszékiek edzője sem lett okosabb sokkal, mert a monoriak ezúttal csak ennyit engedtek a hétvégi ellenfélnek.

Abban is biztosak lehetünk azonban, hogy szombaton biztosan egy másik arcát mutatja majd Barics Péter csapata a listavezető elleni megye egyes bajnoki rangadón.

Magyar Kupa, 7. (főtábla 2.) forduló

Tamási 2009 FC–Monor 0–2 (0–1). Tamási, 150 néző. V: Bana G. (Kiss B., Perák A.).

Tamási: Pintér K. – Benke, Yondo, Pintér A., Orosz Á. – Széll (Bognár F., 70.), Barta O. (Kierdorf, 82.) – Farsang P., Ato (Györgye, 63.), Kugli – Haruna. Edző: Barics Péter.

Monor: Bozsó – Szabó Zs., Barthel, Tóth F., Pintér D. – Fisli, Ficsor – Nagy B. (Haragos, 44.), Hunya, Tóth Á. (Hrepka, 71.) – Adamcsek (Farkas Á., 86.). Edző: Horváth Dávid.

Gólszerző: Adamcsek (8., 60., mindkettőt 11-esből). Kiállítva: Tóth F. (38.). Jók: Pintér A., Yondo, Haruna, Kugli, illetve Adamcsek, Barthel, Nagy B.