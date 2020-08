Tizennégy gárda kilencvenegy mérkőzést játszik idén Keleten

Hétvégén a legalacsonyabb osztályban is útjára indul a labda a megyei futballban. Ezúttal a harmadosztály keleti csoportjának idei menetrendjét szedtük össze egy csokorba.

Ahogy az elmúlt négy szezonban, a 2020/2021-es idényben is két csoportra (Kelet, Nyugat) osztotta be a Tolna Megyei Labdarúgó-szövetség a legalacsonyabb osztályba nevezett csapatokat. Ebben a naptári évben a tizennégy keleti csapat tizenhárom fordulón át üldözi majd egymást, ez – ha valamennyit le is játsszák – kilencvenegy mérkőzést jelent.

A megyei élvonalból ide visszanevező Szedresi SE kivételével ugyanazok a csapatok alkotják a csoportot, melyek a mögöttünk hagyott csonka szezonban is itt szerepeltek. A bajnokság törlésének hírét az első helyen „fogadó” Sióagárd (tizenegy győzelem, egy döntetlen) és a 2018/2019-es bajnok ASE Paks szeptember 20-án, Sióagárdon mérkőzik meg először egymással.

A program

1. forduló, augusztus 29., szombat: Nagydorog KSE–Izmény SE 17. Augusztus 30., vasárnap: Gyapa DSE–Pálfai SE, Tengelici SE–Kajdacsi SE, ASE Paks–Dunaszentgyörgyi SE, Szedresi SE–Pusztahencsei KSE, Sióagárdi SE–Németkéri SE 17. November 28., szombat: Gyönki SE–Györköny SE 13.

2. forduló, szeptember 5., szombat: Dunaszentgyörgyi SE–Nagydorog KSE, Kajdacsi SE–Gyönki SE 16.30. Szeptember 6., vasárnap: Németkéri SE–Szedresi SE, Pusztahencsei KSE–ASE Paks, Izmény SE–Tengelici SE, Györköny SE–Gyapa Derbi SE, Pálfai SE–Sióagárdi SE 16.30.

3. forduló, szeptember 12., szombat: Gyönki SE–Izmény SE, Nagydorog KSE–Pusztahencsei KSE 16.30. Szeptember 13., vasárnap: Gyapa Derbi SE–Kajdacsi SE, Tengelici SE–Dunaszentgyörgyi SE, ASE Paks–Németkéri SE, Szedresi SE–Sióagárdi SE, Pálfai SE–Györköny SE 16.30.

4. forduló, szeptember 19., szombat: Dunaszentgyörgyi SE–Gyönki SE, Kajdacsi SE–Györköny SE 16. Szeptember 20., vasárnap: Szedresi SE–Pálfai SE, Sióagárdi SE–ASE Paks, Németkéri SE–Nagydorog KSE, Pusztahencsei KSE–Tengelici SE, Izmény SE–Gyapa Derbi SE 16.

5. forduló, szeptember 26., szombat: Gyönki SE–Pusztahencsei KSE, Nagydorog KSE–Sióagárdi SE 16. Szeptember 27., vasárnap: Gyapa Derbi SE–Dunaszentgyörgyi SE, Tengelici SE–Németkéri SE, ASE Paks–Szedresi SE, Györköny SE–Izmény SE, Pálfai SE–Kajdacsi SE 16.

6. forduló, október 3., szombat: Dunaszentgyörgyi SE–Györköny SE 15. Október 4., vasárnap: ASE Paks–Pálfai SE, Szedresi SE–Nagydorog KSE, Sióagárdi SE–Tengelici SE, Németkéri SE–Gyönki SE, Pusztahencsei KSE–Gyapa Derbi SE, Izmény SE–Kajdacsi SE 15.

7. forduló, október 10, szombat: Gyönki SE–Sióagárdi SE, Nagydorog KSE–ASE Paks, Kajdacsi SE–Dunaszentgyörgyi SE 15. Október 11., vasárnap: Gyapa Derbi SE–Németkéri SE, Tengelici SE–Szedresi SE, Györköny SE–Pusztahencsei KSE, Pálfai SE–Izmény SE 15.

8. forduló, október 17., szombat: Nagydorog KSE–Pálfai SE, Dunaszentgyörgyi SE–Izmény SE 14.30. Október 18., vasárnap: ASE Paks–Tengelici SE, Szedresi SE–Gyönki SE, Sióagárdi SE–Gyapa Derbi SE, Németkéri SE–Györköny SE, Pusztahencsei KSE–Kajdacsi SE 14.30.

9. forduló, október 24., szombat: Gyönki SE–ASE Paks, Kajdacsi SE–Németkéri SE 14.30. Október 25., vasárnap: Gyapa Derbi SE–Szedresi SE, Tengelici SE–Nagydorog KSE, Izmény SE–Pusztahencsei KSE, Györköny SE–Sióagárdi SE, Pálfai SE–Dunaszentgyörgyi SE 14.30.

10. forduló, október 31., szombat: Nagydorog KSE–Gyönki SE 13.30. November 1., vasárnap: Tengelici SE–Pálfai SE, ASE Paks–Gyapa Derbi SE, Szedresi SE–Györköny SE, Sióagárdi SE–Kajdacsi SE, Németkéri SE–Izmény SE, Pusztahencsei KSE–Dunaszentgyörgyi SE 13.30.

11. forduló, november 7., szombat: Gyönki SE–Tengelici SE, Dunaszentgyörgyi SE–Németkéri SE, Kajdacsi SE–Szedresi SE 13.30. November 8., vasárnap: Gyapa Derbi SE–Nagydorog KSE, Izmény SE–Sióagárdi SE, Györköny SE–ASE Paks, Pálfai SE–Pusztahencsei KSE 13.30.

12. forduló, november 14., szombat: Gyönki SE–Pálfai SE, Nagydorog KSE–Györköny SE 13.30. November 15., vasárnap: Tengelici SE–Gyapa Derbi SE, ASE Paks–Kajdacsi SE, Szedresi SE–Izmény SE, Sióagárdi SE–Dunaszentgyörgyi SE, Németkéri SE–Pusztahencsei KSE 13.30.

13. forduló, november 21., szombat: Dunaszentgyörgyi SE–Szedresi SE, Kajdacsi SE–Nagydorog KSE 13. November 22., vasárnap: Gyapa Derbi SE–Gyönki SE, Pusztahencsei KSE–Sióagárdi SE, Izmény SE–ASE Paks, Györköny SE–Tengelici SE, Pálfai SE–Németkéri SE 13.

Megjegyzés: a Gyapa Derbi SE Németkéren játssza hazai mérkőzéseit.

A programot a rajt előtti ligaértekezleten pontosítják a csapatok képviselői. A megyei III. osztály Keleti csoportjának csapatvezetőit augusztus 26-án, szerdán 15 órára várják a szekszárdi városi sportcsarnokba. A nyugati régióban szereplő klubok szintén szerdán, 16 órától értekeznek.

A megye kettes csapatok képviselői ma, azaz kedden 15 órától ülnek össze.

A Bogyiszló után az ASE Paks és a Sióagárd együttese uralta a csoportot Sorozatban ötödik olyan szezon következik a legalacsonyabb osztályban, ahol két csoportban folyik a küzdelem. A 2016/2017-es idényben még csak tíz csapattal indult Keleten a pontvadászat, de végül a Cikó kizárásával kilencen fejezték azt be. A bajnok a Bogyiszló lett, megelőzve a Kakasd SE II-Kéty formációt és a Györköny SE csapatát. Egy évvel később – már Tolna VFC II-Bogyiszló néven – címvédésre került sor, a duplázó bajnok a Dunaföldvári FC második számú együttesét és a Kajdacsot előzte meg. Bogyiszlóiak osztályváltásával és a megye kettőbe való fellépésével a 2018/2019-es idényben a hosszú évek után újjászerveződő ASE Paks csapata lett az egyik meghatározója a keleti csoportnak, s lett veretlenül (22 győzelem, 2 döntetlen) bajnok a Sióagárd és a Dunaföldvár II előtt úgy, hogy a Decs kizárásával szintén megfogyatkozva ért véget a bajnokság. A 2019/2020-as csonka szezon már az agárdiakról szólt, akik huszonhét bajnoki után elvették az ASE veretlenségét, s tizenkét forduló elteltével tizenegy győzelemmel és egy döntetlennel Horváth Péterék álltak az élen, amikor a koronavírus-járvány miatt az MLSZ véget vetett a küzdelmeknek.

Borítóképünk archív felvétel, a tavaly októberi Gyapa DSE–ASE Paks mérkőzésen készült