Több hetes kihagyás vár Szakály Dénesre

Túl van a műtéten, és várhatóan négy–hat hetet kell kihagynia Szakály Dénesnek, akinek a bal járomcsontja törött el az Újpest elleni hétvégi bajnoki mérkőzésen (1–1).

„Nagyon megijedtünk” – mondta Szakály Péter, az Újpest FC labdarúgója a Nemzeti Sport érdeklődésére a Paksi FC elleni szombati, 1–1-re végződő bajnoki mérkőzést követően.

A fővárosiak 33 esztendős középpályása nem a csapat játéka miatt aggódott, hanem testvére, Dénes állapota miatt. Az egy évvel fiatalabb fivér bal járomcsontja a két csapat zalaegerszegi mérkőzésének 68. percében törött el, miután az újpesti védők között kilépve ütközött a kapujából kimozduló Filip Pajoviccsal a tizenhatoson belül (a paksi kispad heves reklamációja ellenére a játékvezető büntető helyett kirúgást ítélt). A paksiak középpályása a gyepen maradt, és a közelében helyezkedők egyből jelezték, nagy a baj. Percekig állt a játék, s bár a vendégek orvosa megpróbált segíteni, a játékos képtelen volt talpra állni, így hordágyon vitték le a pályáról.

„Az üres stadionban felerősödtek testvérem fájdalmas hangjai, aztán a helyi kórházban megvizsgálták, s kiderült, eltört a bal járomcsontja. A vizsgálatok után elhagyhatta a kórházat, én hoztam haza. Most együtt a család, s nagy a szomorúság, azért is, mert így a testvérem születésnapja is rosszul sikerült. Az orvosok szerint stabil Dénes állapota, ám a műtétet nem kerülheti el, így egészen bizonyos, hogy többhetes kihagyás vár rá” – mondta akkor Szakály Péter.

Mint azt Méhes Tamástól, a Paksi FC kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, a vasárnap 32. születésnapját ünneplő Szakály Dénest hétfőn megműtötték, állapota stabil, s ami szintén fontos ilyenkor, a kedve is jó. Hozzátette, a beavatkozás során kiemelték a sérült csontot, de lemezelésre nem volt szükség, s várhatóan négy–hat hetet lesz kénytelen kihagyni.

Az OTP Bank Ligát határozatlan ideig felfüggesztette az MLSZ. A Paksi FC ennek visszavonása után a MOL Fehérvár FC együttesét fogadja az élvonalbeli bajnokságban.

Leálltak az edzések a Fehérvári úton Az MLSZ hétfőn azonnali hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját, így az élvonalbeli bajnokságot is. A szövetség közleménye kitért az edzéslátogatásokra is, melyek ettől a héttől kezdődően szintén szünetelni fognak. Mint azt Méhes Tamás lapunknak elmondta, náluk sem zajlanak a napi edzések, de a szakmai stáb – ahogy azt a nyári, illetve téli szünetben szokás – személyre szabott edzéstervvel engedte el játékosait.

Borítókép: Szakály Dénest hordágyon vitték le, egyből mentőbe tették és kórházba szállították