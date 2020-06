Több magabiztosság kell, hogy gólokat szerezzenek

– Sokan a fejükhöz kaptak a nézőtéren Ivan Petrjak nyújtott lábas akciójánál…

– Nem esett jól, de szerencsére nem történt komolyabb baj, csupán egy kisebb duzzanat keletkezett. Emiatt edzést sem kellett kihagynom, az egyébként is lazább hétfői nap után a napi két tréninget végig tudom csinálni – felelte lapunknak Haraszti Zsolt, a paksiak támadója, akit a MOL Fehérvár FC ukrán légiósának elkésett belépője talált el a két csapat szombati bajnokijának az első félidejében. – Keresztszalag-szakadásból felépülve sem érzek már fájdalmat, de tény, hogy jobban oda kell rá figyelnem, kétszer meg kell gondolnom, mibe állok bele.

– Másfél év után a kezdőbe visszatérve nem lehetett panasz a játékára!

– Fel voltam dobódva, élveztem a játékot, ezt talán a szurkolók is így látták. Jó volt ismét a kezdőcsapat tagjának lenni, megmutatni magam a nézőknek: visszatértem. Próbálok visszakerülni arra a szintre, amit a sérülésem előtt megszokhattak és amit elvárnak tőlem, de ehhez még kell egy kis idő. Azt viszont remélem, hogy hozzá tudtam tenni valamit a csapat játékához. Tipikus egygólos mérkőzést játszottunk a Fehérvárral, s, hogy őszinte legyek, közelebb álltunk a győzelemhez.

– Az az egy gól viszont nem jött, az elmúlt hat tétmérkőzésen is mindössze egyet sikerült szerezni.

– A miértre okosat nem tudok mondani annak ellenére, hogy én is támadó vagyok. Azt nem mondanám, hogy nem lenne meg az önbizalmunk, úgy fogalmaznék, hogy a kellő magabiztosság hiányzik. Az sem jelenthető ki, hogy nem alakítunk ki helyzeteket, ráadásul azokat nem csak pontrúgásból érjük el. Az utolsó passzok nem sikerülnek, ha mégis, akkor a lövéssel adódik probléma. Ennek a gátnak kéne átszakadnia minél előbb.

– Akár már szombaton a Mezőkövesd otthonában?

– Bízom benne, hiszen az azt követő mérkőzések sem tartoznak a könnyű kategóriába, igaz, melyikre lehet ezt mondani? Nem állunk úgy a tabellán, hogy valamelyik találkozó ne jelentsen élet-halál harcot számunkra. Kapitányunk, Böde Dani is azt mondta, egyik csapat ellen sem mehetünk ki feltartott kézzel a pályára, mert akkor biztos a vereség. Minden posztra két azonos képességű játékos közül választhat a vezetőedzőnk, ami a következő hetek sűrű programja miatt különösen fontos. A merítési lehetőség tehát adott, s ha a Fehérvár elleni találkozóhoz hasonlóan szervezetten játszunk, az utolsó passzok pedig végre ülni fognak, meglepetést tudunk okozni Mezőkövesden. Nem mi vagyunk annak a találkozónak az esélyesei, de éppen ez a legszebb a sportban.

Gólhiány

A február végi, Debrecen elleni 4-2-es hazai győzelmet követő hat tétmérkőzésen (négy bajnoki, két kupameccs) mindössze egy gólt jegyez a Paks, amely a megszerezhető tizenkét bajnoki pontból hármat gyűjtött be, a Magyar Kupából pedig a legjobb nyolc között búcsúzott. Azt az egy találatot Könyves Norbert lőtte az Újpest elleni zalaegerszegi bajnoki 94. percében (1–1), a szombati, Fehérvár elleni gól nélküli döntetlen mellett a Kisvárdának (0–2) és a Bp. Honvédnak (0–0) sem tudtak betalálni a zöld-fehérek. A kupában a kispestiekkel szemben a hazai 0–0 után idegenben 2–0-ra maradtak alul. A felkészülési találkozók mérlege valamivel jobb: kezdésnek a Ferencvárossal játszottak gól nélküli meccset Haraszti Zsolték, de utána a két Kaposvár elleni (mindkettő 1–1) és az Újpesttel szembeni győztes mérkőzésen is be tudtak találni az ellenfél hálójába (2–1). Az utolsó tíz meccsen így ötször volt eredményes a PFC (haton gólt sem lőtt), miközben nyolcat kapott az aktuális ellenféltől.