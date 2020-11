Több mint egy hónap után újra pályán a KSC csapata

Harmincöt nap után játszik újra bajnoki mérkőzést az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es csapata. Djokics Zseljko együttese ma este a PINKK-Pécset fogadja zárt kapus összecsapáson.

Egy kisebb regényt is lehetne írni arról, hogy mi minden történt az elmúlt egy hónapban az Atomerőmű KSC Szekszárd háza táján. A játékosok és a szakmai stáb tagjai közül szinte mindenki elkapta a koronavírust, kit jobban, kit kevésbé viselt meg. Djokics Zseljko vezetőedzőnek duplán is kijutott a jóból, hiszen alig, hogy kikecmergett a betegségből, az egyik edzésen elszakadt a bokaszalagja. Szerencsére ez már a múlt, most már minden adott ahhoz, hogy a csapat folytassa a 2020/2021-es bajnokság küzdelmeit.

„A héten már szinte teljes csapattal tudtunk edzeni, minden játékos kivizsgálása jó eredményt hozott – mondta Szabó Gergő ügyvezető-elnök. – A pozitív koronavírustesztet adó játékosaink már vissza is kapták a sportorvosi engedélyüket. Kivétel centerünk, ­Krnjics Szárá, akinek a héten lett pozitív a tesztje, így egyedül ő nincs a csapattal, múlt péntek óta otthon pihen, enyhe tünetei voltak, de már jobban van, kivizsgálása a jövő héten kezdődik” – tette hozzá a klubvezető.

A szekszárdiak kellemesebb ellenféllel nem is kezdhetnének, mint a tabellán utolsó előtti PINKK, amely nyolc meccséből csupán egyet, a sereghajtó zalaiak ellenit tudta megnyerni (76–56).

A szekszárdiak öt győzelem után éppen az eddigi utolsó fellépésükön veszítettek, az UNI Győr 84–78-ra tudott nyerni a tolnai megyeszékhelyen. Theodoreán Alexandráék korábban hazai pályán a PEAC-Pécset (87–76), a TFSE-MTK-t (81–75), az Aluinvent DVTK-t (67–57), vendégként pedig a Vasas Akadémiát (90–63) és a ZTE NKK-t (129–42) múlták felül.

„Sajnos zárt kapus mérkőzésekkel folytatjuk a bajnokságot, de minden találkozó látható lesz a mindiGO Sporton, s a közvetítést mi fogjuk elkészíteni – folytatta Szabó Gergő. – A mérkőzések előtt a Facebook oldalunkon elő videóval fogjuk felvezetni a meccseket, valamint riporter és szakkommentátor is lesz, ezzel próbáljuk élvezhetőbbé tenni a közvetítést” – zárta.

A szekszárdiak a Sió Kupán már felmérhették, hogy mire képes a PINKK, akkor nagyon simán, 99–58-ra nyertek. Bár a koronavírusos betegségek kizökkentették a csapatot a szokott ritmusból, meglepetés lenne, ha nem húzná be simán a mai bajnokit a KSC.

Női NB I, a 11. fordulóban. Atomerőmű KSC Szekszárd–PINKK Pécsi 424. Szekszárd, városi sportcsarnok, szombat, 17 óra. Vezeti: Cziffra Cs., Ádám J., Kovács N. J.

A további hétvégi mérkőzések az 5. fordulóból: ELTE BEAC Újbuda–UNI Győr Mély-Út 16 óra. A 8. fordulóból: Aluinvent DVTK–PEAC-Pécs 18.30 óra.