Több mint százan vágtak neki a Korinthosz csúcsversenyének

Enrico Maggiola, a tavalyi összetett győztes úgy kocogott be a rajthoz, mintha nem is 160 kilométeres „túrára” indult volna. Mosolygott, mindenkivel lepacsizott, a főszervezővel, Márkus Öcsivel pedig kedélyesen megölelték egymást.

Így rajtolt el ma 11 órakor a Garay térről a Korinthosz futóverseny, amelyen másodszor írták ki a szervezők a világhírű Spartathlonra kvalifikáló csúcstávot. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a futókra, családtagok, barátok, ismerősök és ismeretlenek buzdították a startnál a versenyzőket.

A három távra (80 kilométeren és 40 kilométeren is lehetett indulni) kétszázötvenen neveztek, a legtöbben a 160-at vállalták be, több mint százan vágtak neki a Szekszárdot Bajával összekötő, aszfalton, töltésen is tekergő szakasznak.

A nagy esélyes Maggiola mellett Gálik Ervinre volt érdemes odafigyelni. Az élete első Spartathlonjára készülő szlovákiai magyar férfi a verseny elején az élre állt, ám az csak szombat hajnali két óra magasságában dől el, hogy a célba ki ér be elsőként.