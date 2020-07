Többet már nem hibázhatnak a bonyhádiak

Nem indította jól a szezont a Bonyhád BFC csapata, amely a múlt hétvégi bajnoki rajton három vereség mellett mindössze egy győzelmet tudott felmutatni. Igaz, túl van már a címvédő Jászfényszaru-Goldwin Pluss (4-6), a Magyar Kupa-győztes Gyöngyös (8-9) és a szintén világsztárokat szerződtetett Újhartyán (3-7) elleni találkozón.

Ezekből a találkozóból is látszik, mennyit jelent a külföldi klasszisok jelenléte, hiszen az NB I.-es bajnokság előtt két héttel a Gyöngyöst (6-1) és az Újhartyánt (6-5, hosszabbítás után) is legyőzte Bölcsföldi Zoltán együttese, utóbbi sikerrel bronzérmet szerezve a Magyar Kupában. Ami bizakodásra adhat okot, hogy mindhárom találkozóban benne volt a meglepetés „szaga”, de a megfiatalított völgységi gárda nem tudott átlépni saját árnyékán. Egyedül a Zebegény Garvittaxszal szemben mutatták meg, mit is tudnak, annak végül kiütéses siker lett az eredménye (17-4).

Ami a Final Fourt illeti, nehéz helyzetben van a Bonyhád, s nem hibázhatnak már Sebestyén Norberték, ha vasárnap is pályára szeretnének lépni. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a saját kezükben van a sorsuk, hiszen a sereghajtó Hidegkút mellett a harmadik Aramis, a negyedik Bodon Péter FC és az ötödik Lupa Beach ellen kell kivívniuk az elődöntőbe jutást.

A Bonyhád BFC hétvégi programja. Péntek: Bonyhád BFC-Bodon Péter FC 13.45, Bonyhád BFC-Lupa Beach 18.45. Szombat: Bonyhád BFC-BSC Aramis 8.45, Bonyhád BFC-Hidegkút 15 óra (DigiSport1). Az elődöntőket, illetve a helyosztókat vasárnap rendezik a budakalászi Lupa Beach-en.