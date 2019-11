Többet remélt a hetedik helynél Pupp

Az olimpiai részvételért zajló küzdelemben ugyan értékes pontokat szerzett, mégsem volt elégedett az Óceániai Nyílt Bajnokságon elért hetedik helyezésével a paksi Pupp Réka.

„Többet is kihozhattam volna a túrából, közel jártam a szebb eredményhez is!” – szögezte le a Nemzeti Sport érdeklődésére az Atomerőmű SE 52 kilogrammos súlycsoportban érdekelt versenyzője, aki hozzátette azt is, hogy jól jöttek számára a hetedik helyért járó pontok, de egy kis szerencsével jóval többet is bezsebelhetett volna.

Pupp Réka Abu-Dzabiból érkezett az ausztráliai Perthbe, s egyhetes nemzetközi edzőtáborban is részt vett a kontinensnyi országban.

A paksi fiatal első meccsét intéssel nyerte meg amerikai riválisa ellen, majd a legjobb négy közé kerülésért nagyon szoros csatát vívott spanyol ellenfelével. Ana Pérez Box végül vazarival verte meg a magyart, aki így a vigaszágon folytathatta.

Itt először a lengyel Karolina Pienkowska ellen küzdött, s előbb Puppot intették kétszer, majd pedig ellenfelét is ugyanennyiszer. Az aranypontért zajló hosszabbítás a második percben ért véget, miután a lengyel leforgatta Pupp Rékát, így ő jutott tovább, az ASE versenyzője pedig a hetedik helyet szerezte meg.

Pupp Réka a perthi viadalt követően csupán három hetet tölt Magyarországon, aztán tovább is utazik Japánba, ahol részt vesz az oszakai Grand Slam-versenyen, majd részt vesz az azt követő edzőtáborban is.

A versenyen szintén induló paksi Cirjenics Miklós helyezetlenül zárt a 100 kilogrammosok között.