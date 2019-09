Tolnán készül a kínai vb-re a férfi maratoni válogatott

A hazaiak klasszisa, Boros Adrián mellett az új párostárs, Máthé Krisztián, valamint Aranyosi Gábor és Mészáros Gábor is Tolnán készül a maratoni vb-re. Barina József mesteredző, a férfi szakág kapitánya hétfő óta dolgozik a versenyzőkkel a Holt-Dunán. Boros Adrián párosban a franciákat, a spanyolokat és a dél-afrikaiakat tartja esélyesnek, míg egyesben Cyrille Carre-re, Hank McGregorra, Ivan Alonsóra és Mads Pedersenre hívta fel a figyelmet.

Azt nem mondhatjuk, hogy a Tolnai KKSE-nél ne ajánlanák az oda betérők figyelmébe a klub távoli, s közelmúltban elért eredményeit. A csónakház bejáratánál a helyi versenyzők valamennyi világ- és Európa-bajnoki dobogós helyezése ott virít a falon, a Szakály Viktor–Jámbor Attila kajak páros 1998-as világbajnoki címétől a Faldum Bereniké–Csay Renáta-kettős Európa-bajnoki címén át a jelenkor legnagyobb klasszisa, Boros Adrián helyezéseiig.

A 29 éves kajakos eredménye miatt két új táblát is kellett „avatnia” a klubnak, egy valami azonban hiányzok róluk: az egyéni aranyérem. Az október 17. és 20. közötti kínai vb-n talán ez is megszületik.

– Hátha egyszer kijön a lépés… – mondta a szerdai edzés előtt a két nagy versenyen tizenkét érmet szerző Boros Adrián. – Idén kifejezetten erős a nemzetközi mezőny, sok a feltörekvő fiatal, de vannak újult erővel érkező idősebbek is. Nem lesz egyszerű érmet nyerni. Nincs elvárás, ha száz százalékot nyújtok, elégedett leszek, akárhányadik helyen is érek célba. Ha viszont nem tudom kiadni magamból a maximumot, végezhetek a második vagy a harmadik helyen is, az sokkal rosszabb érzés lesz – tette hozzá az 1990-es születésű kajakos.

A dátum akár jó ómen is lehet számára, hiszen csak Petrovics Kálmán szerzett magyarként vb-címet kajak egyesben – éppen 1990-ben.

Az idei teljesítmények bizakodásra adhatnak okot Boros Adriánnak, hiszen a gyengébb idénykezdés után a magyar bajnokságban, valamint egy norvégiai Világkupán is második lett egyesben.

– Az év elején nem szerepeltünk jól, de tudtuk, hogy hosszú lesz az év, ezért a korábbi januári, februári kezdésekhez képest idén márciusban ültünk először hajóba. Az első versenyig nem volt meg a megfelelő kilométerszámunk, de jó eredményeket értünk el. Nem mondanám, hogy a májusi, első válogatón nagy formában lettünk volna, de az élmezőnyben végeztünk. A júliusi Eb-n már ott tartottunk, ahol lennünk kellett – jegyezte meg az egyesben negyedik, párosban ezüstérmes Boros.

A többes szám nem véletlen, Tolnán új párjával, Máthé Krisztiánnal készül a vb-re (rajtuk kívül Mészáros Mártonnak, Aranyosi Gábornak vezényelt edzést szerdán délelőtt Barina József mesteredző, de a vb-re készülő Czéllai-Vörös Zsófia is a tolnai kajakházban edzőtáborozik).

– Az Európa-bajnokságon jól mutatkoztunk be, úgy gondolom, jók leszünk Kínában is. A végeredmény azonban többtényezős, sok múlik a vadonatúj hajón is, amit a verseny előtt fogunk megkapni. Ez olyan, mint amikor új autót vásárol az ember. Kell egy kis idő, mire bejáratja, ez az időszak viszont most kimarad. Ráadásul egy páros hajót nehezebb is összerakni, így a szerencse is befolyásolhatja a helyezéseket – jegyezte meg Boros Adrián.

Borítókép: Boros Adrián (elöl) és Máthé Krisztián