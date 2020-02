Tornagyőztes az Atomcity Ricsilla fiúcsapata

Nagyszerű teljesítményt nyújtva nyerte meg a lengyelországi Radomban rendezett U14-es fiú tornát az Atomcity Ricsilla csapata.

A paksiak még januárban kötöttek együttműködési szerződést a Ricsilla egyesülettel, s már a magyar bajnokságban is közös csapattal szerepelnek. A mostani tornán bombaerős riválisok vártak a paksi srácokra, akik a cseh UKS Prahával, a bolgár Balkan Botevgraddal, valamint két német gárdával, a Bayern Münchennel és a ludwigsburgi Porsche Akadémiával mérték össze tudásukat.

A Jan Pavlik dirigálta együttes meggyőző teljesítményt nyújtva mindegyik ellenfelét biztosan verte, így bejutott az európai középdöntőbe.

Eredményeik

Atomcity Ricsilla–USK Praha 86–51. A legjobb pontszerzők: Mészáros Ágoston 21, Kékesi Kolos 17, Buglyó Barna 11, Pavlik Botond 11.

Atomcity Ricsilla–Balkan Botevgrad 74–65. A legjobb pontszerzők: Kékesi Kolos 32, Pavlik Botond 14, Mészáros Ágoston 13, Buglyó Barna 11.

Atomcity Ricsilla–Bayern München 93–72. A legjobb pontszerzők: Kékesi Kolos 29, Buglyó Barna 14, Pavlik Botond 13, Mészáros Ágoston 11.

Atomcity Ricsilla–Porsche Akadémia 91–65. A legjobb pontszerzők: Mészáros Ágoston 22, Kékesi Kolos 21, Buglyó Barna 14, Gulyás Gergő 10.

A paksi játékosok közül Buglyó Barna, Pavlik Botond, Kékesi Kolos és Mészáros Ágoston is különdíjakat zsebelhetett be. Az egyéni statisztikai mutatókat illetően is előkelő helyen szerepelnek az Atomcity Ricsilla játékosai.

A pontszerzők listáján Kékesi Kolos 19,88 pontos átlagával a nyolcadik helyen áll. A lepattanózásban Mészáros Ágoston 11,63-as mutatójával a hetedik, a gólpasszlistán Pajor Kristóf 5,13-as átlagával negyedik helyen áll. A labdaszerzésben Pavlik Botond az előkelő második pozíciót foglalja el meccsenkénti 5,38 labdával, a plusz-mínusz mutatókat rangsoroló listán pedig Pavlik Botond 31,38-as mutatóval szintén második.