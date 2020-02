Történelmet írhatnak ma este a paksiak a kupában

Idegenben megszerzett előnyben fogadja ma 18 órától a Pécsi MFC-t a Paksi FC a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján.

Egyetlen lépés választja el a paksiakat attól, hogy történelmet írva bejussanak a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé. Ez az utolsó lépés nem ígérkezik könnyűnek annak ellenére sem, hogy a harmadosztályú Pécset fogadják, és egy hete a párharc első mérkőzésén 2–1-es előnyt harcoltak ki.

Azért is lehet nehéz a mai összecsapás, mert a baranyai meccsen nem látszott meg a kétosztálynyi különbség a csapatok között, sőt a hazaiak két büntetőt is hibáztak, vagyis jókora szerencse is kellett az atomvárosiak sikeréhez. Hazai pályán azonban illene érvényesíteni a papírformát, már csak azért is, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe Osztermájer Gábor együttese, mint az előző kiírás ugyanezen fázisában.

A paksiak akkor szintén 2–1-es előnnyel fogadták a Puskás Akadémiát a visszavágón, s bár a 17. percben Lenzsér Bence góljával vezettek is, végül a hajrában a jelenleg a moldáv Sheriff Tiraspolban játszó Liridon Latifi mesterhármasával fordítottak a felcsútiak (a továbbjutást érő találatot a 82. percben, büntetőből szerezte az albán támadó).

Amíg a PFC szombaton bajnokin lépett pályára Miskolcon, s kapott ki 2–0-ra a Diósgyőrtől, a pécsiek felkészülési mérkőzésen a horvát harmadosztályú NK Belisce együttesétől szenvedtek vereséget odahaza (0–1).

Azon a találkozón pályára lépett a Paksi FC második csapatában is megfordult, múlt héten szerződtetett Adamcsek Máté, aki gyaníthatóan ugyanúgy szerepet kap a mai találkozón, mint a DVTK elleni bajnokiról eltiltás miatt hiányzó Böde Dániel és Könyves Norbert csatárpáros. Utóbbinak azért is kell a meccs, mert még két bajnokit ki kell hagynia.

Magyar Kupa, nyolcaddöntő, visszavágó. Paksi FC–Pécsi MFC, szerda, 18 óra. Paks, Fehérvári úti stadion. V.: Rúsz M. (Becséri G., Rózsa D.).

Borítóképünkön Könyves Norbert a múlt heti, pécsi meccsen viaskodik az ellenfél védőjével