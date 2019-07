Történelmi tettre készül szekszárdi játékosokkal a Fehérvár

A Új Hidegkúti Nándor Stadionban rendezik meg szombaton a kiemelt magyar amerikaifutball-bajnokság (HFL) döntőjét, a XIV. Hungarian Bowlt, ahol a több szekszárdival felálló Fehérvár Enthroners az ukrán Kijev Capitalsszal mérkőzik.

Történelmi döntőre készülnek szombaton a HFL fináléjában, ugyanis egyik csapat sem játszott még az első helyért a kiemelt bajnokságban. A fehérváriak tavaly jutottak fel az élvonalnak számító osztályba, ahol az alapszakaszból nem sikerült továbbjutniuk, míg az ukrán együttes első idényét tölti a magyar ligában.

„Azzal, hogy bejutottunk a döntőbe, már magyar bajnoknak mondhatjuk magunkat. Egy nagyon kellemes és jó szezont fut a csapat, de igazán boldogok csak akkor lennénk, ha a szombati fináléban is sikerülne nyernünk” – mondta lapunknak a szekszárdi születésű Gyarmati Máté, aki 2017-ben a Győr Sharks csapatától szerződött a fehérváriakhoz.

Az Enthroners három győzelemmel és két vereséggel abszolválta az alapszakaszt, a wild card-körben nagy csatában (33–28) a Miskolc Steelerst, az elődöntőben a két évvel korábbi bajnok Budapest Cowbells győzte le (16–13). A kijeviek a szezon második felére találták meg a jó formát, hiszen két vereség után (köztük a Fehérvár elleni 7–23-mal) végül 2–3-as mérleggel zártak a negyedik helyen, akik előbb a Győrt nullázták le (32–0), majd a Budapest Wolvest ütötték el a címvédéstől (35–27). Tették mindezt úgy, hogy valamennyi mérkőzést idegenben, vagyis magyar földön játszották.

„Nem tudnám kijelenteni, hogy a két legjobb csapat döntőzik majd. Szerintem négy nagyon hasonló szinten játszó csapat jutott be az elődöntőbe, és a kieséses playoff-mérkőzéseken bármi megtörténhet. Látszik, hogy pontok alapján sem volt nagy különbség a mérkőzéseken, a jobb napot kifogó együttesek jutottak tovább” – jegyezte meg a Fejér megyeiek cornerbackje.

Az ellenféllel kapcsolatban Gyarmati Máté elmondta, a defense-ükben nincsen gyenge láncszem, míg védőként az irányítót és Troy Rice-t emelte ki.

„A szezon elején nagyon sötét lónak számított a kijevi csapat, senki nem tudta, hogy mire lehetnek képesek. Mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb formát mutattak, a védelmük rendkívül fizikális, nehéz ellenük játszani. A támadósorból kiemelném az irányítójukat, Makszim Cserepivszkijt, aki ügyesen mozog a zsebben, de mozgásból is pontos passzokat tud adni, vagy említhetném a HFL-ben jól ismert Troy Rice, akinek érkezése nagy lökést adott a csapatuknak” – fogalmazott a Szekszárd Bad Bonesban még irányítóként szereplő játékos, hozzátéve, hogy a játékukat nézve nem lepődött meg, hogy sikerült bejutniuk a döntőbe.

A Fehérvár Enthroners tavalyhoz hasonlóan idén is kétfrontos harcot vív, a HFL mellett az osztrák bajnokságban is, ahol eddig mind a nyolc alapszakasz-mérkőzését megnyerte.

„Elég mély a keretünk, ennek köszönhetően meg tudjuk oldani a két fronton való mérkőzéseket is. A csapat hosszú távú célja az Osztrák Bajnokság legmagasabb osztályába való feljutás, ez nem is fog megváltozni. Ez nem jelenti azt, hogy a szombati döntőn feltett kézzel mennék pályára. Jim Ward vezetőedző a megszokottnál is precízebben készít fel minket. A védelmünk nagyon produktív volt a szezonban, sok labdát szereztünk. Ha ez nem szakad meg a döntőben, akkor a helyzeteket kihasználva győzni tudunk, újabb történelmi tettet tudnánk végrehajtani.”