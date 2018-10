Továbbra is veretlen az idei bajnoki kiírásban a KSC

Sorozatban 19. győzelmét aratta hazai pályán az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely 86-55-re verte az ELTE BEAC Újbudát a bajnokság 3. fordulójában.

Igazi csapatmunkát mutattak be a hazaiak az első felvonásban, ahol mind a kilenc pályára lépő játékos legalább két pontot szerzett. A másik oldalon az új-zélandi Anne Jacinta Beckley remekelt, aki négyből négy triplát süllyesztett el a hálóba. Ennek is köszönhették a vendégek, hogy az első tíz percben tartani tudták a lépést Abby Bishopékkal.

A második játékrészben visszaesett a BEAC dobóformája, és labdákból is többet adtak el, ami megágyazott a szekszárdiak 17 pontos félidei előnyének.

A nagyszünet után a legnagyobb kérdés az volt, hogy a KSC eléri-e a 100 dobott pontot, amit egy hazai szurkoló a harmadik negyed végén (67-40-es állásnál) már biztosra vett.

A száz pont ugyan nem jött össze, de ennél is fontosabb, hogy továbbra is veretlen az idei bajnoki kiírásban a Szekszárd (ez volt zsinórban a 19. győzelem hazai pályán). Ráadásul úgy, hogy Djokics Zseljko vezetőedző a szerdai Euroliga-selejtező visszavágóját is szem előtt tartva a második félidőben elengedő pihenőidőt biztosított kulcsjátékosainak.

A KSC Szekszárd szerdán 20 órától a francia Villeneuve d’Ascq otthonában lép pályára, jövő szombaton pedig a Vasas Akadémia vendégei lesznek, immáron a honi bajnokságban.

Atomerőmű KSC Szekszárd–ELTE BEAC Úbuda 86–55 (28–21, 23–13, 20–8, 15–13)

Szekszárd: Studer Á. 6, Eldebrink 6/3, GEREBEN 9/3, McCall 2, BISHOP 13/3. Csere: Theodoreán 7/3, MANSARÉ 13/3, JOVANOVICS 11/3, KISS V. 12, Bálint R. 7, Studer Zs., Vincze N. Edző: Djokics Zseljko

BEAC: Papp K. 17/3, Szabó II D. 2, Beckley 13/12, MÉRÉSZ B. 16, Mandics 5. Csere: Suppán 2, Angyal N., Tóth D., Nagy E., Vincze V. Edző: Balogh Judit

Szekszárd, 800 néző. V: Praksch, Kovács N., Radnóti

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–2, 6. p.: 10–11, 9. p.: 22–18, 12. p.: 36–25, 15. p.: 38–29, 18. p.: 46–34, 21. p.: 51–34, 24. p.: 56–36, 27. p.: 67–40, 30. p.: 71–42, 33. p.: 73–46, 36. p.: 82–46, 39. p.: 86–53

Mestermérleg Djokics Zseljko: – Az Euroliga-selejtező után nehéz volt felpörögni erre a mérkőzésre, de csapatként, szép, közönségszórakoztató játékkal sikerült nyernünk. Balogh Judit: – A pofonokat állni sem könnyű, egyelőre ebben jeleskedünk.