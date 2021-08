Turi Zsolt gárdája ezúttal is legyőzte hazai pályán az FC Dabast

A Közép csoport második fordulójában megszerezte szezonbeli első győzelmét az NB III-as Szekszárdi UFC, amely az FC Dabas csapatát győzte le. A Paksi FC II másodszor is nyert, az újonc Gerjeni SK pedig első pontjának örülhetett.

A szekszárdi meccs hőse Budai Dávid volt, aki előbb a negyedik percben lőtt egy óriási bombagólt jó húsz méterről a jobb felsőbe, majd a szünet előtt nem sokkal egy kipattanót passzolt be az üresen maradt kapuba. Érdekesség, hogy Turi Zsolt gárdája az előző idény utolsó fordulójában éppen a dabasiak elleni 2–0-s sikerrel biztosította be NB III-as tagságát – Budai akkor is betalált…

Turi Zsolt, a szekszárdiak edzője: – Az első gól mindig meghatározza a mérkőzést, fontos volt, hogy azt mi szerezzük, illetve, hogy ne kerüljünk emberhátrányba. Ez a találkozó is megmutatta, egyenlő létszámban bárkit képesek vagyunk megverni. Az első játékrészben amit elterveztünk, megvalósítottuk: lőttünk két gólt, a vendégeknek pedig nem volt ellenszere a játékunkra. A szünet után a kontrákban bíztunk, de túlságosan is magunkra húztuk az ellenfelet, a passzaink pedig nem ültek. A csupaszív játékunk és a hősies küzdelem mégis meghozta első győzelmünket a szezonban. Nincs könnyű sorsolásunk, hétvégén a Budapest Honvédhoz utazunk, ahol még nem számíthatok a térdsérülést szenvedett Péter Antalra. A fővárosban is ugyanezt a játékot kell hozni, s akkor nem lehet baj.

A gerjeniek Kófiás Áron találatával a félidőben még vezettek a Dabas-Gyón ellen, végül döntetlennel jöttek haza, ami az idénybeli első pontja volt Buzás Attila csapatának.

A Paksi FC második sora – Gévay Zsolttal, Bertus Lajossal – a papírformának megfelelően legyőzte a Balassagyarmati VSC együttesét, így két mérkőzés után százszázalékos Kindl István együttese.

Kindl István, a paksiak vezetőedzője: – Gratulálok a játékosaimnak, jó hozzáállással egy jó csapatot sikerült legyőznünk. Tavaly az ilyen mérkőzésekbe még bele-bele hibáztunk és gólt is kaptunk emiatt, de idén Gévay Zsolt mellett a fiatal játékosok kezdenek igazi futballistává válni.

Szekszárdi UFC–FC Dabas 2–1 (2–0)

Szekszárd, Vezette: Bana G. (Kiss B., Mayer G.).

Szekszárd: Pomozi – Fekete M., Tratnyek, Arena Á., Füredi – Horog (Rácz F., 81.), Aszalós, Lékó (Gellér A., 76.), Szeles P. (Béla D., 68.) – Budai D. – Wirth (Juhász L., 76.). Vezetőedző: Turi Zsolt.

Dabas: Hermány – Kiss Á., Dudás D., Forgács, Krajcsó (Lévai N., a szünetben) – Maka (Kerék, 65.), Horváth B., Rábold, Kovács P. (Fritz A.) – Ágoston D. (Busa, a szünetben), Szabó L. (Kincses M., 77.). Vezetőedző: Bücs Zsolt.

Gólszerző: Budai D. (4., 43.) illetve Busa B. (91.).

Dabas-Gyón FC–Gerjeni SK 1–1 (0–1)

Dabas, Vezette: Takács Á. (Sztányi T., Novák L.).

Dabas-Gyón: Ladányi – Honti, Bartucz, Molnár M., Kócsa (Kovács L., 77.), Gábor L., Peres, Bene, Karacs, Iván M. (Pusztai, a szünetben), Barta. Vezetőedző: Makrai László.

Gerjen: Genzler G. – Királyházi, Erdélyi P., Erdélyi Zs., Hanol – ifj. Buzás A. (Blatt, 37.), Paget, Major P. (Héhn O., 59.), Kófiás (Lőrinc D., 87.)– Dombi (Cseh T., 87.), Harnos (Steinbach M., 59.). Vezetőedző: Buzás Attila.

Gólszerzők: Peres (56.), illetve Kófiás (23.).

Paksi FC II–Balassagyarmati VSC 3–1 (1–0)

Paks, Vezette: Molnár R. (Sinkovicz D., Volentics E.).

Paksi FC II: Simon B. – Görög, Szekszárdi, Gévay, Debreceni – Kovács L., Bertus (Volter, 68.), Budai I. – Gyurkits (Artner, 85.), Pethő (Lakatos-Lengyel, 79.), Süvöltös A. Vezetőedző: Kindl István.

Balassagyarmat: Fedinisinec E. – Benkő-Bíró, Ferkel (Király, 66.), Nyilas (Kovács D., 66.), Kerekes (Gálfi, a szünetben), Csiki N., Gergely P., Lizák B. (Szita, 70.), Tóth O. (Pilán, a szünetben), Király, Majzik. Vezetőedző: Nagy Tibor.

Gólszerzők: Debreceni (4., 63.), Süvöltös A. (57.), illetve Pilán (49.).

A 3. fordulóban, augusztus 15., vasárnap: Bp. Honvéd MFA II–Szekszárdi UFC 11 óra, Gerjeni SK–Iváncsa KSE 17.30 óra, Makó FC–Paksi FC II 17.30 óra.

Borítóképünkön: Budai Dávid (elöl) volt a meccs hőse a maga két góljával