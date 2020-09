Új alapokon a Hőgyész, cél a biztos bennmaradás

A saját utánpótlására támaszkodva a biztos bennmaradás a célja a Hőgyészi SC-nek a hétvégén rajtoló, megerősödő NB II-es férfi- kézilabda-bajnokságban.

Bán Tamás még mindig sajnálja, hogy olyan kurtán-furcsán ért véget a 2019/2020-as szezon, pont abban a periódusban, amikor olyan mérkőzések következtek volna a hőgyésziek számára, amelyben – egy kis szerencsével és jó játékkal – akár egy dobogós helyezés is kinézhetett volna számukra.

Azonban, miután feloldották a korlátozásokat, májustól június közepéig újra edzésebe álltak Héger Zsolték, akik augusztusban folytatták, illetve elkezdték a felkészülést az új idényre. Ezeken már nem volt ott Molnár Balázs, Debreczeni Csaba és Pap Bence, akik a következő szezonban már nem erősítik a csapatot, négy junior játékos (Lőrinc Szabolcs, Kovács Szebasztián, Oláh Bence, Harnal Patrik) viszont a felnőttek között is bizonyíthat majd. Rajtuk kívül három, szintén fiatal (egy-egy kapus, irányító-lövő és átlövő) érkezik kettős engedéllyel a NEKA-tól a Koppány-parti gárdához.

„Saját nevelésű játékosok már a legutóbbi szezonban is velünk edzettek, ügyes fiatalokról van szó, ahogy a balatonboglári kézilabda akadémiáról érkezők is erősítést jelentenek, ezt bizonyították az edzőmeccseken is – kezdte Bán Tamás. – Idén változtattunk a filozófiánkon, elsősorban a fiatalok felé fordultunk, szeretnénk minél több helyi kötődésűt beépíteni a csapatba. Éppen ezért nem is fogalmaztunk meg merészebb célt, mint a biztos bennmaradás. Természetesen az alapemberekre, mint a Vojkovics testvérek, továbbra is számítunk” – tette hozzá lapunknak a hőgyésziek vezetőedzője.

Az edzések mellett felkészülési mérkőzésekre is jutott sor a HSC-nél, a nagyatádi tornán a bajnokság törlésénél élen álló Nagykanizsától ugyan kikaptak, a házigazdát viszont legyőzték.

Bán Tamás úgy gondolja, újabb nehéz szezon elé néznek, hiszen több együttes kerete is komoly erősítésen esett át a holtszezonban, ezáltal még erősebb lett a csoport. Nemcsak ezért, de a nagy távolságok és az ezzel járó utazások miatt már-már NB I/B-s szintű megterhelés vár a csapatokra. Szerinte a Nagykanizsa, Kalocsa és a dunaföldvári Holler UFC hármas közül kerülhet ki a szezon végén az aranyérmes.