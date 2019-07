Új időszámítás kezdődhet a szekszárdi együttesnél

Hétfőn este megkezdte a felkészülést a megye egyetlen NB III-as futballcsapata. Már vannak érkezők, de a keret csak a következő napokban válhat véglegessé.

Péter Antal, Vituska István és Királyházi Bence is a többiekkel együtt rótta a köröket tegnap a városi sporttelepen. Alig egy hónappal az utolsó bajnoki után (a szekszárdiak emlékezetes, 6–0-s győzelmet arattak Hódmezővásárhelyen), s csak kicsivel több mint egy hónappal a bajnoki rajt előtt edzésbe állt a megyeszékhely NB III-as gárdája. Dienes Pál rövidnadrágban, pólóban és sportcipőben, mosolyogva üdvözölte a játékosokat – most még mindenki jókedvű volt, reméljük, hogy így lesz ez a bajnoki szezonban is.

Márton Erik jókedvűen huppant le az öltözőfolyosón lévő egyetlen padra, s mielőtt még kérdeztünk volna, máris leszögezte, hogy komoly célokért szállnak harcba a 2019/2020-as idényben.

„Azt gondolom, hogy jól erősítettünk, jó csapatunk lesz – mondta a védelem oszlopa. – Az előző szezonnál mindenképpen sokkal jobbat remélek. A kiesés elleni harcról hallani sem akarok, a célunk, hogy ott legyünk a tabella elején. Az első hat hely valamelyikét szeretnénk megszerezni” – mondta a 28 éves futballista, aki kora ellenére már öreg rókának számít az UFC-nél. „Tudja mit, inkább azt írja be, hogy rámegyünk a bajnoki címre!” – tette hozzá edzője, Dienes Pál helyeslő bólogatása közepette.

„Jók leszünk, bár még nem látom, hogy milyen lesz a végleges keret” – mondta Sallai József technikai vezető, aki négy zsíros kenyér és négy paradicsom elfogyasztása után biciklivel tekert le a pályára, hogy ne maradjon le az első edzésről – ahogy fél évszázada szinte egyikről sem.

Elnézve az erősítési törekvéseket, a drukkereknek is érdemes lesz kiragasztani a konyhaszekrényre a bajnoki menetrendet, mert ez a csapat most tényleg ütősnek tűnik.

Vituska Istvánt már régóta szerette volna soraiban tudni az UFC, a kis középpályás most tíz év után visszatér.

„Az osztrák hatodik ligás Peuerbach csapatában játszottam, éppen idén jutottunk fel az ötödik ligába – mondta az öltözőből kifelé jövet. – Idegenben 1–1-et értünk el, hazai pályán ezerkétszáz néző előtt 6–2-re nyertünk, kettőt lőttem, egyet előkészítettem. Mondhatjuk: jó formában tértem haza. Hogy mi inspirált? Két gyermekem van, itt él a családom, jó csapat van kialakulóban, szeretnék a részese lenni a sikereknek. Kerestek más csapatok is, de én az NB III-ban szerettem volna játszani” – fogalmazott az Újpest együttesében is megfordult 30 éves középpályás.

Pontos passzai, forintos labdái elsősorban annak a Péter Antalnak jöhetnek jól, akitől a gólokat várják majd Szekszárdon, s aki Vituskához hasonlóan tíz év elteltével játszhat újra az UFC-ben.

Tegyük hozzá, akkor az U15-ös csapatban 27 meccsen 79 gólt szerzett. Nem csoda, hogy felfigyelt rá a holland Heerenveen csapata, ahonnan a Fradi igazolta haza. A zöld-fehéreknél négyszer is ott ült a kispadon az NB I.-ben, de pályára nem lépett.

„Nagyon jó, hogy itthon vagyok, remek körülmények közé kerültem, csak a focira kell koncentrálnom – mondta a legutóbb a SZEOL csapatát erősítő, még mindig csak 24 éves támadó. – Remélem, hogy jó szezonunk lesz, szeretném tíz-tizenöt góllal segíteni a csapatot. Ha sikeresek leszünk, akár hosszabb időre is el tudom magam képzelni az UFC-nél, de nyilván vannak még terveim, szeretnék még az NB II.-ben játszani” – fogalmazott a szegedieknél 26 meccsen 7 gólig jutó csatár.

Királyházi Bence nem tett meg ilyen nagy utat, ő 2016-ban hagyta itt az UFC-t, hogy egy szentlőrinci és egy tolnai kitérő után visszatérjen.

A legutóbbi csapatból eddig Károly Viktor, Hegedűs Márk, Turi Tamás, Lékai Soma és Major Péter távozott. Az átigazolási szezon július 20-ig tart, de aligha kell addig várniuk a drukkereknek, hogy végleges legyen az UFC kerete.

A szekszárdiak július 16-án a MOL Fehérvár II otthonában játsszák első edzőmeccsüket.