Új-Zélandról is tartja a kapcsolatot volt szekszárdi társaival

Pár éve még együtt ünnepelte a Szekszárd AC pingpongosaival a bronzérmet, azóta viszont messzire sodorta az élet. A vajdasági születésű Tápai Tímea ma Új-Zélandon él párjával és kisfiával.

Tizenhat évnyi várakozás után szerzett újfent bronzérmet a Szekszárd AC a 2011/2012-es női élvonalbeli bajnokságban. Molnár Zita, Szvitacs Alexa és Fuderer Dalma mellett a bronzcsapat tagja volt a vajdasági Zentáról származó Tápai Tímea is. Az egykori szekszárdi kedvenc ma, immáron nyolc éve Új-Zélandon él, s az internetes közösségi oldalon már Gyurcsik Tímeaként lelhető fel.

„Pontosan nyolc és fél éve élünk a férjemmel, Zsolttal az új-zélandi Rollestonban – írta lapunk érdeklődésére a SZAC színeiben országos bajnokságon érmet is nyerő Gyurcsik Tímea. – Két és fél éve született meg a kisfiunk, Arnold. Egy ideig még itt is pingpongoztam, de amióta édesanya vagyok, már nem játszom. Persze a régi társakkal tartom a kapcsolatot innen a távolból is, nagyon jó kis csapatunk volt akkoriban Szekszárdon, jól éreztem magam abban a közösségben” – fogalmazott.

A világot sújtó koronavírus-járvány Új-Zélandot sem kerülte el, de Spanyolországhoz, Olaszországhoz vagy Franciaországhoz képest így is a nyugalom szigetének számít.

„Ha jól tudom, a legfrissebb hírek szerint harminckilenc koronavírus-fertőzött van az országban – folytatta Gyurcsik Tímea. – Éppen mától zárták le a határokat, csak az állampolgárokat és a letelepedési engedéllyel rendelkezőket engedik be az országba. Figyelem az európai híreket, tudom, hogy sok országban riasztó a helyzet. Nálunk egyelőre még nyitva van minden, a gyerekek járnak iskolába és óvodába, csak a nagyobb rendezvényeket mondták le, és nincsenek közös edzések sem a sportban. Úgy látom, hogy sokan félnek attól, hogy megfertőződhetnek, de nagyon sokan vannak azok, akik bíznak benne, hogy nem is olyan sokára lecseng ez az egész, és visszatérhet az élet a régi kerékvágásba. Én is, mi is ebben reménykedünk” – tette hozzá.

Tápai Tímea mellett a húga, Éva is nagy tehetség volt, s kevésen múlott, hogy a Sáth-korszakban ő is a Szekszárd AC-ben kössön ki.

„A húgom sem játszik már, ő is családot alapított a párjával, s két gyermekük is született már – folytatta Gyurcsik Tímea. – Évi az első kislánya világra jöttét követően még visszament játszani, de most, hogy fél éve megszületett a második kislányuk, teljes munkaidős, boldog édesanya, és végleg felhagyott az asztalitenisszel. Én pedig boldog kétszeres nagynéni is vagyok” – zárta sorait.

Borítóképünkön: Tápai Tímea egy 2012-es bajnoki mérkőzésen, a szekszárdi sportcsarnokban