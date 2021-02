Újabb győzelmével ismét a dobogó közelében a Paksi FC

A mérkőzés eleje, a közepe és a vége is a Paksi FC-é volt, így megérdemelten győzte le Bognár György együttese a Budafoki MTE csapatát az OTP Bank Liga 20. fordulójában.

Legutóbb tavaly júniusban fordult elő olyan az NB I-ben, hogy egy mérkőzésen mindkét csapatban csak magyar játékos szerepeljen a kezdő tizenegyben. Azon a találkozón a Paksi FC 3–0-ra győzte le az újonc Kaposvári Rákóczit, az atomvárosiak biztosan aláírták volna ezt az eredményt most is. Főleg úgy, hogy az idei szezonban szintén újonc Budafok a két csapat őszi, fordulatos és látványos mérkőzésén kétszer is vezetést szerzett – a végén mégis a PFC örülhetett (3–2).

Bognár György a megszokottakhoz képest is offenzívebb kezdőt küldött pályára, némileg kényszerből is. A védekező középpályások közül Windecker József még nem épült fel teljesen térdszalag szakadásából, Balogh Balázs combfeszítő gyulladással bajlódik, míg Papp Kristóf eltiltását tölti, így ezt a szerepkört a télen Székesfehérvárról kölcsönvett 19 éves Tamás Olivérnek kellett betöltenie. A túloldalon Csizmadia Csaba egy helyen változtatott a szerdai, Zalaegerszeg elleni kezdőhöz képest, a szerb Danijel Romics helyett Oláh Bence került vissza a védelem közepére, így a fővárosiak is színtiszta magyar csapattal kezdett.

Az őszi mérkőzéshez hasonlóan gyors góllal indult a találkozó. Akkor a hetedik, most a harmadik perc elején szerzett vezetést a házigazda, Osváth Attila lapos beadásába Jagodics Márk ért bele szerencsétlenül. Akár rá is számolhatott volna ellenfelére a Paks, mely percekig nyomás alatt tartotta a budafoki kaput. Mindkét szélen igen aktívak voltak a hazaiak, ezt támasztotta alá Szabó János bal oldalról a hosszúba lőtt gólja is bő negyedóra játék után.

Ahogy az első félidőben a kiütéses hazai siker, úgy a második játékrészben egy szorosabb eredmény is kinézett. A szünetről nem sokkal visszatérve Nagy Richárd büntetőt harcolt ki, s úgy tűnt, eldől a mérkőzés. A budafokiak azonban gyorsan szépíteni tudtak, ami megzavarta az addig szinte hiba nélkül játszó Paksot. A győzelem viszont egy percig sem forgott veszélyben, pontot az i-re az első NB I-es gólját szerző Szendrei Ákos tette fel.

Az atomvárosiak sikerükkel feljöttek a tabella negyedik helyére, akik szombaton a közvetlenül előttük álló Puskás Akadémiánál vendégszerepelnek.

OTP Bank Liga, 20. forduló

Paksi FC–Budafoki MTE 4–1 (2–0)

Paks, Fehérvári úti stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Pillók (Theodorosz, Király K.)

PAKS Hegedüs L. – Lenzsér, Böde, Szabó J. – Osváth, Bertus (Bognár D., 87.), Tamás O., Bognár I. – Nagy R. (Sajbán Máté, 69.), Ádám M. (Szakály D., 65.), Hahn (Szendrei Á., 87.). Vezetőedző: Bognár György

BUDAFOK Póser – Margitics (Huszti A., 63.), Jagodics, Oláh B., Zeke (Medgyes, a szünetben) – Filkor (Romics, a szünetben), Csonka A. – Ihrig-Farkas (Takács R., a szünetben), Kovács D., Szabó M. – Zsóri. Vezetőedző: Csizmadia Csaba

GÓLSZERZŐK Jagodics (3., öngól), Szabó J. (18.), Hahn (54., 11-esből), Szendrei Á. (91.), illetve Takács R. (62.)

SÁRGA LAP Tamás O. (32.), Lenzsér (57.), illetve Jagodics (59.), Medgyes (65.)