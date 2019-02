Újabb szenzációs bravúr a KSC-től!

Végletekig kiélezett, izgalmas meccsen legyőzte a spanyol Spar CityLift Gironát az Atomerőmű KSC Szekszárd a női Európa Kupa negyeddöntőjében. A Bydgoszcz elleni meccs után újabb csodát láthatott a szekszárdi publikum.

Az Atomerőmű KSC Szekszárd óriási csatában 79–73-ra legyőzte a spanyol Spar CityLift Gironát a női kosárlabda Európa Kupában, így előnnyel utazhat a jövő szerdai visszavágóra.

Jó félórával a meccs kezdete előtt már nem engedték be a rendőrök az autósokat a Sport utcába.

„Értse meg hölgyem, nincs hely, a BHG előtt talál parkolót!” – magyarázta a járőr.

Eddig is kosárlabda-láz volt a városban, de a spanyol Spar CityLift Girona elleni találkozó miatt még inkább felbolydult a megyeszékhely. Mindenki ott akart lenni a sportcsarnokba, s valóban olyan sokan voltak, hogy tényleg egy tűt sem lehetett volna leejteni.

Amikor a szekszárdi lányok Theodoreán Alexandra vezetésével kifutottak a pályára, szinte beleremegtek a falak, akkora volt a hangzavar, a sajtóasztalon a kolléga üdítője is hullámzott a pohárban.

Ijesztőek voltak a spanyolok, de ijesztő volt a hangulat is, ami oly sokszor segítette már bravúrhoz Studer Ágnesékat. A lengyel Artego Bydgoszcz elleni feltámadás (26 pontos győzelem a 17 pontot vereség után) is nagyban volt köszönhető a fantasztikus szurkolótábornak – bennük bízhattunk most is.

Mégis a spanyolok kezdtek jobban, a szekszárdiak alig jutottak dobóhelyzethez az elején a Girona remek védekezése miatt. Djokics Zseljko idegesen szaladgált az oldalvonal mellett, osztotta az instrukciókat, s talán ez a fanatizmus volt az, ami átragadt a KSC-sekre, akik elkezdték a felzárkózást, s egyre jobban elkapták a ritmust. Abby Bishop, Erica McCall és Ivana Dojkic is fontos kosarakat szerzett, s 18–17-nél először a Szekszárdnál volt az előny. A spanyolok arcára mintha rémület ült volna ki, láthatóan nem erre számítottak. Az Euroliga-győztes karmesterük, a 39 éves Laia Palau olykor értetlenül csóválta a fejét, a KSC pedig egyre inkább ellépett. A negyed harmadik percében, 30–21-nél már újabb csodát vizionáltunk, de a spanyolok visszajöttek, s a félidő előtt két másodperccel egy labdaszerzés után egy triplával egalizáltak is. A korábban a győrieket kétszer is alaposan helyben hagyó spanyolok emberükre akadtak a KSC-ben, amely ezúttal is nagyot küzdött, s az első félidő alapján minden esélye megvolt a sikerre.

Meg is lett a győzelem, mert a szekszárdiak a második félidőben életükért küzdve kosaraztak – a sors igazságtalansága lett volna, ha ez nem párosul győzelemmel. Jövő szerdán jön a visszavágó Spanyolországban – a most látottak alapján egyáltalán nem reménytelen a szekszárdi lányok helyzete.

EURÓPA-KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD – SPAR CITYLIFT GIRONA (spanyol) 79-73 (23–21, 16–18, 18–19, 22–15)

Szekszárd, 1150 néző. V: Rohacky (osztrák), Gajdosz (lengyel), Sljivic (osztrák)

SZEKSZÁRD: Studer Á. 8/6, Eldebrink 6, Gereben 10/3, McCCALL 19, BISHOP 16. Csere: Theodoreán 3/3, DOJKIC 14/6, Kiss V., Mansaré 3, Bálint R.

Edző: Djokics Zseljko

GIRONA: Martínez 3, PALAU 8/3, MURPHY 18/12, HAMPTON 14, COLHADO 20. Csere: Oma 2, Reisingerova 5, Sánchez, Buch 3

Edző: Éric Surís

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–8, 6. p.: 12–12, 8. p.: 18–17, 13. p.: 30–21, 16. p.: 35–29, 19. p.: 39–33, 22. p.: 43–31, 26. p.: 48–49, 28. p: 55–53, 31. p.: 57–60, 34. p.: 63–62, 38. p.: 72–68

Kipontozódott: Reisingerova (33. p.), Martínez (34. p.), McCall (39. p.)

Djokics Zseljko: – A kosárlabda ünnepe volt ez a mérkőzés. Nehéz játszani a Girona ellen, de a lányok nagyot küzdöttek. Remélem, lesz még lehetőségünk itthon egy újabb meccsen pályára lépni.