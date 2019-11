Újra találkoztak a szekszárdi kerékpáros sikerek megalapozói

Volt miről beszélni a Szekszárdon nemrég megtartott kerékpáros találkozón. Nagyon sok idő, három és fél évtized telt el a legutóbbi, hasonló összejövetel óta, s hogy jó ötlet volt újra megszervezni, azt a résztvevők száma is igazolja. Mintegy ötvenen nosztalgiáztak az Alibi Sörözőben a finom vegyespörkölt és a jófajta italok mellett.

Az újbóli találkozást Patton Csaba és Mácsik Ferenc ötlötte ki, s természetesen a megkeresett Halász László, Liska Pál és Szabó Kovács János azonnal a kezdeményezés mellé állt. A gyengébbik nemet is sokan képviselték, ami nem csoda, hisz egykor nagyon erős volt a megyeszékhelyen a női szakág, még külföldről is jött meghívott: Varjas Erika az egykori nagyszerű bringás Németországból utazott haza. De ott volt az Alibiben a legidősebb, ma is aktív edző, Gerendai János, aki 82 évesen is örömmel pattan bringája nyergébe, hogy tekerjen egy jót, s ott volt az a Schneider Konrád, aki a szekszárdi bringás sikerek egyik atyjának számít. Munkásságát, sikereit a Magyar Kerékpáros Szövetség életműdíjával ismerték el, amit Petrits József, az egykori sportkör mindenese adott át a mostanság betegeskedő mesternek.

Taksonyi Szilárdnak pedig Szabó Kovács János adott át egy kupát annak apropóján, hogy a kiváló sportember nemrég sikeresen teljesítette a Spartathlont, a világ leghíresebb ultrafutóversenyét.

A résztvevők abban teljesen egyetértettek, hogy a magyar kerékpározás nem most éli legszebb napjait, már közel sem olyan népszerű a sportág, mint húsz vagy harminc évvel ezelőtt. A gyerekeket egyre nehezebb rávenni a bringázásra, az egykor legnépszerűbb magyar versenynek számító Gemenc Nagydíj fénye is alaposan megkopott, bár azzal, hogy a város odaállt a körverseny mellé, egy kicsit már látszanak a feltámadás jelei.

Mint fogalmaztak, nagy szükség lenne az egykor gyerekek százait megmozgató Suli Kupák feltámasztására, mert a bringázás jövője a fiatalokban van. A találkozó végén megállapodtak abban, hogy az összejövetelt folytatják, ha nem is jövőre, pár éven belül szeretnének újra összejönni. S akkor azok is kapnak meghívót, akik most nem kerültek fel a listára, mert ahogy leszögezték: a bringásoké egy nagy család, amelybe a kerékpározás minden szerelmese beletartozik.