Valamennyi teszt negatív, folytatódhat a felkészülés

A Paksi FC valamennyi játékosának és a klubnál dolgozóknak is negatív lett a hét elején elvégzett koronavírus-tesztje, így a csapat zavartalanul felkészülhet a bajnokság folytatására.

Mint arról korábban beszámoltunk már, hétfőn az OTP Bank Liga tizedik helyén álló Paksi FC-nél is megkezdődtek a kiscsoportos foglalkozások a Fehérvári úti stadionban (az élvonalbeli klubok közül Újpesten és Kaposváron eddig maradtak az otthoni edzésnél). Ezt megelőzően viszont a klub valamennyi alkalmazottjának át kellett esnie a koronavírus-teszten.

Mint azt Méhes Tamás kommunikációs vezető elmondta, a megérkezett értékelések szerint a csapat és a szorosan a környezetükben dolgozó kollégák mind negatívak, így folytatódhat a felnőttek felkészülése. Hozzátette, a játékosok a stadion helyiségeit, öltözőit egyáltalán nem vehetik igénybe, valamint egymástól távol, van, hogy három teljesen különböző pályán végzik a gyakorlatokat.

„Örülünk, hogy mindenkinek negatív lett a tesztje. Folytathatjuk az edzéseket, amikben ennek ellenére csak annyi a pozitívum, hogy ismét labdával tréningezhetünk, más sajnos nem. Nem jó, nem az igazi ez így, de csináljuk, mert muszáj, máskülönben lemaradnánk a többi csapathoz képest” – mondta a jelenlegi helyzetről a szerda délutáni edzést megelőzően Báló Tamás a klub honlapjának.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) iránymutatását követve az MLSZ-nél is az a törekvés, hogy a pályán fejeződjön be a 2019/2020-as bajnoki idény. Ehhez azonban legkésőbb június 13-án újra kell indulnia a játéknak, a remélt folytatáshoz ugyanakkor közös edzésekre van szükség, ezért lépnie kellett az atomvárosi együttesnek is.

Osztermájer Gábor szerint ennyi leállás után biztos, hogy egy teljes felkészülési időszakban kell gondolkozni, ami minimum öthetes folyamat. Ebbe az irányba tette meg az első lépést a csapat: a vezetőedző mellett Csernyánszki Norbert kapusedző, valamint Kindl István, Péter Norbert és Sárai György pályaedzők is azon dolgoznak, hogy a legjobb állapotban legyen mindenki.

Az OTP Bank Liga mostani kiírásából nyolc forduló van hátra (a Fradinak a DVSC és az Újpest elleni bajnokit kell még pótolnia). A Paksi FC soron következő mérkőzése a MOL Fehérvár FC (2. helyen áll) elleni hazai találkozója lenne, majd utazna a Mezőkövesdhez (3.) és fogadná a Ferencvárost (1.). A Zalaegerszeg (11.) elleni idegenbeli és a Kaposvár (12.) elleni hazai bajnoki a bennmaradást tekintve kulcsfontosságú, majd következne a Puskás Akadémia (4., idegenben), Diósgyőr (5., otthon), Debrecen (8., idegenben) trió.