Valter győzött a Gemenc Nagydíj pénteki etapján

Valter Attila, a magyar válogatott kerekese bizonyult a leggyorsabbnak a 45. Alisca Bau Gemenc Nagydíj mai, 165 kilométeres etapján.

Nem értek célba a szökevények, pedig több mint négy perccel is vezettek már. Így lehetne tömören összefoglalni a 45. Alisca Bau Gemenc Nagydíj mai történéseit. Hiába lépett meg a rajt után harminc kilométerrel a mezőnytől Rózsa Balázs (Team Differdange-GeBa) és Yehor Dementyev (Team Novak), s hiába vezettek még 100 kilométer megtétele után is több mint négy perccel, a végére elfogyott a szufla, a mezőny befogta őket.

A Kálvária tetőre elsőként az előzetesen is az esélyesek között emlegetett Valter Attila tekert fel. A 21 éves fiatal mosollyal az arcán, karját magasba emelve suhant át a célvonalon, mintha nem is járta volna be előzőleg a fél megyét. A második és a harmadik helyen pedig két olasz, Niccolo Salvietti és Paolo Toto, a Sangemini Trevigiani kerekesei végeztek hét másodperces hátránnyal a győztes mögött.

„Egész nap nyomott, álmos voltam, nem éreztem magam frissnek, de azt tudtam, hogy a lábaim erősek – mondta a célban Valter Attila, aki 4:00,41 órás idővel tekerte le a 165 kilométert.

– Most a válogatott színeit képviseltem, a csapattársaim nagyon jó munkát végeztek, sokat tudtak segíteni. Fekszenek nekem az ehhez hasonló hegyi szakaszok, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem a mai szakaszt” – fogalmazott a Tour de Hongrie-n az összetettben harmadik helyen záró kerékpáros, hozzátéve, a holnapi szakasznak is hasonló céllal vág neki: elsőként akar áthaladni a célvonalon.

Holnap sárközi sík köröket, valamint egy szekszárdi hegyi kört teljesítenek a versenyzők. A mezőny 13 órakor rajtol el a Béla király térről, s újfent a Kálvária tetőre kapaszkodik majd fel. A mai 165 kilométer után holnap 150 kilométer vár a mezőnyre.

Nem marad el a hagyományos, villanyfényes kritériumverseny sem. Pálinkás Csaba emlékére a Bezerédj utca, Széchenyi utca, Garay tér háromszögben köröznek majd a bringások (rajt: 20 óra).