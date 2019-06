Varga és Böndör is aranyérmes az ob-n

Nagyszerű sikerekkel és eredményekkel zárult Magyarország 2019. évi Junior és U23 Bajnoksága. Különösen a bonyhádi és dombóvári atléták tettek ki magukért Budapesten, az Ikarus pályán rendezett versenyen.

A bajnoki szereplés meghatározó volt az idei korosztályos kontinensviadalok szempontjából, többen is megerősítették a helyüket a Svédországba utazó keretekben. Varga Lőrinc (borítóképünkön elől) a múlt szerdai egyéni csúcs után a bajnoki címet tartotta szem előtt kedvenc távján, 800 méteren. Csábrák János tanítványa végig kontrollálta ellenfelei futását, és rajt-cél győzelemmel lett junior országos bajnok. Felfelé ívelő formáját mutatja a verseny első napján elért nagyszerű 400 méteres egyéni csúcsa: 48,18-cal lett ezüst­érmes.

Böndör Dániel egy korosztállyal feljebb szerzett országos bajnoki címet. Több mint háromnegyed éves sérülési kálvária végére tett pontot 510 centiméteres új egyéni csúccsal. A bonyhádiak rúdugrója március óta Budapesten készül a gävle-i Európa Bajnokságra Borisz Volkov, világhírű edzővel.

A bonyhádi középtávfutó lányok egy-egy ezüstéremmel járultak hozzá az AC Bonyhád szenzációs hétvégéjéhez: Hangya Adrienn 5000 méteren, nagy futással javította meg fél perccel egyéni csúcsát, míg Kocsis Kata egyetemi tanulmányai mellett is elnyűhetetlen, 3000 méteres akadályfutásban ért második helyen célba. Balogh Péter is sérüléssel teli időszakot hagyott maga mögött, és a nagy ellenszél ellenére is kiválóan száguldott a gátak felett. Második helyével befutotta magát a junior válogatott keretbe. Bronzéremből is szereztek egyet a bonyhádiak, Matos Dániel a junior korosztályos fiúk magasugró versenyében lett harmadik, miután magabiztos versenyzéssel, elsőre teljesítette a 195 centimétert a szoros versenyben.

A dombóvári színeket ezen a hétvégén Göblyös Csenge képviselte, szokás szerint remekül. Tarr Imre tanítványa első éves juniorként rendszeresen jól fut az idősebbek között, bár rendre szembeszél hátráltatja a sprintereket a versenyeken. Százméteres síkfutásban elért harmadik helyével tagja a svédországi Borasba utazó 4×100-as junior lány váltónak.

Az U23-as Európa-bajnokságot július 11–14., míg az U20-as kontinensviadalt július 18–21-ig rendezik Svédországban.