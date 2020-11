Vasárnap lesz a pécsi szakemberek Tolna megyei derbije

Meglepné pécsi kollégáját Tihanyvári László, a Majosi SE edzője, aki a Turi Zsolttal csatába induló Szekszárdi UFC-vel vív megyei rangadót vasárnap kora délután az NB III-ban.

– Pikáns bajnoki mérkőzés vár önre a hétvégén!

– Ahogy mondja! Két pécsi edző ül egy-egy Tolna megyei csapat kispadján, ez már önmagában is különleges – felelte a 62 éves szakember. – Ráadásul alsóházi rangadót is vívunk, ami még izgalmasabbá teszi, mert egyáltalán nem mindegy, hogy melyik csapat tud elmozdulni jelenlegi helyzetéből. Nagyon várom én is, mert bármennyire is hihetetlenül hangzik, tétmeccsen még nem ültünk Turi Zsolttal egymás ellen a padon.

– Milyen Szekszárdra számít?

– Jól ismerem kollégám munkásságát, hitvallását. Egy kiváló edzőnek tartom, aki Szentlőrincen maradandót alkotott, nagyon jó csapatot épített. Biztosan jó hatással lesz a szekszárdi futballistákra az érkezése, egy edzőcsere általában amúgy is feldobja a játékosokat, de megpróbálom meglepni. Bízom benne, hogy sikerülni fog.

– Háromról a négyre lépnek vasárnap délutánra?

– Én abban bízom, hogy háromról hatra fogunk lépni. Hiszek benne, hogy megszerezzük végre idénybeli első győzelmünket. Nem lehetünk az egész szezonban ilyen balszerencsések. Nem itt kellene állnunk a tabellán, ahol vagyunk. Három pontunk van, de akár tizenkettő vagy tizenhárom is lehetne. A Kozármisleny, a Szeged vagy az Újpest II ellen a játékosaink lábában maradt a győzelem a hajrában, ahogy a Rákosmente vagy most a Hódmezővásárhely ellen is közel voltunk a döntetlenhez. Más kérdés, hogy hétvégén olyan gólt kaptunk, ami nem biztos, hogy gól volt, de a gól az, amit a játékvezető megad, ezt el kell fogadni.

– Jobb a helyzetük, mint az elmúlt hetekben volt?

– Nem igazán, talán csak egy hajszállal. Visszatérhet eltiltásából Pál Achilles, Pál Márton és Hock Attila, de Bognár Sándor viszont – bár az eltiltása neki is lejárt – megbetegedett, így őt nélkülöznöm kell a vasárnapi találkozón. Lizák Péter, Kovács Gergő és Nagy Norbert is jó eséllyel pályára léphet, de ma még nem tudnék kezdőcsapatot adni. Szombaton még edzünk egyet, utána dőlhet el, hogy kik azok, akikre számíthatok a szekszárdiak ellen.

A program. NB III., közép csoport, 17. forduló

November 8., vasárnap: Paksi FC II–Dabas-Gyón FC, 11 óra. Paks, Fehérvári úti stadion, Vezeti: Dobai János (Varga Kristóf, Güldner Ádám).

Majosi SE–Szekszárdi UFC, 13.30 óra. Majos, Vezeti: Barna Gábor (Molnár Alex, Erdélyi Ádám).

A mérkőzéseken orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselni!

A további mérkőzések:

Újpest FC II–ESMTK 11 óra, HR-Rent Kozármisleny–Taksony SE 13.30 óra, Szegedi VSE–Iváncsa KSE 13.30 óra, Dunaújváros–Budapest Honvéd MFA II 13.30 óra, FC Dabas–Vác FC 13.30 óra, Monor–Hódmezővásárhely FC 13.30 óra, Kecskeméti TE–Rákosmente FC 16 óra.

A Ferencvárosi TC II–Körösladányi MSK találkozót elhalasztották.

NB III., a Közép csoport állása 1. Kecskemét 16 11 2 3 42–14 35

2. Iváncsa 15 10 5 0 32–12 35

3. Ferencváros II 16 10 4 2 30–11 34

4. Dabas 15 8 6 1 28–11 30

5. Kozármisleny 16 8 5 3 29–20 29

6. ESMTK 16 8 5 3 26–17 29

7. Taksony 16 6 5 5 27–21 23

8. Bp. Honvéd II. 14 6 4 4 23–20 22

9. Monor 15 6 4 5 23–23 22

10. Dabas-Gyón 16 6 2 8 15–18 20

11. Körösladány 16 5 5 6 27–2220

12. Újpest II 15 5 5 5 24–23 20

13. Paksi FC II 16 5 5 6 21–23 20

14. Dunaújváros 16 6 1 9 26–24 19

15. Vác 16 5 4 7 25–27 19

16. Rákosmente 16 5 3 8 19–25 18

17. H.vásárhely 16 5 0 11 21–36 15

18. Szekszárd 16 3 4 9 14–28 13

19 . Szeged 16 2 2 12 13–43 8

20. Majos 16 0 3 13 10–57 3

Borítóképen Tihanyvári László és Hegedüs Péter pályaedző a nyerő taktikán gondolkodik