Véget ért a KSC csodás európai kupakalandja

Nem jött össze a bravúr, az Atomerőmű KSC Szekszárdnak nem volt esélye a török Hatay otthonában, így Djokics Zseljko csapata búcsúzott az európai kupaporondtól.

Reménykedtünk benne, hogy sikerülhet, hogy a KSC csodát tesz az Európa-kupa negyeddöntőjének visszavágóján, de gyorsan kiderült, hogy a lengyel Sleza Wroclaw és a török Hatay BB együttese nem is említhető egy lapon. Egy körrel korábban a hazai ötpontos vereséget követően tízzel nyert a Szekszárd Lengyelországban, ezúttal – bár csak kettővel volt jobb Szekszárdon a török gárda – nem volt esély.

A házigazda igazolta jó hírét, s bizonyította, hogy miért is tartják a sorozat egyik favoritjának. Olyan elánnal, olyan lendülettel kezdtek, amihez Studer Ágnesék nincsenek hozzászokva, de nem is lehettek, hiszen ilyen szintű riválissal korábban nem találkoztak. Hiába érezte meg gyorsan a bajt Djokics Zseljko, hiába kért időt, ezt a rohamot így sem lehetett megállítani. A félidőben már 62 pontnál (!) járt a Hatay, amelyik csak a negyedik negyedre engedett ki egy kicsit, így a KSC tudott faragni valamelyest a különbségből.

A hazai sztárjátékosok, az amerikai Courtney Paris, az ausztrál Leilani Mitchell vagy a fehérorosz Katyerina Sznyicina egyaránt jó napot fogott ki, utóbbi szenzációsan játszott, 24 pontja mellé kiosztott hat gólpasszt, leszedett öt lepattanót, kétszer blokkolt – mindez 33 IBM-pontot ért.

A szekszárdiaknál ezúttal nem akadt olyan, aki a vállára vette volna a csapatot, ezúttal a sokat látott Teja Oblak és a szintén jó pár hasonló csatát megélő Krnjics Szara is eltűnt az óriási fizikai fölényben lévő törökök mellett. A KSC legjobbja – legalábbis a statisztikák szerint – két tini, Kiss Virág és Studer Ágnes volt. Előbbi most játszott a legjobban, amióta Szekszárdra igazolt, 8 pontot és 6 lepattanót tett a közösbe – talán neki ez a meccs fogja megadni a lökést ahhoz, hogy itt, Szekszárdon is kibontakoztathassa tehetségét.

A Hatay végül 33 pontos különbséggel győzött és összesítésben kettős győzelemmel lépett be a négy közé. A szekszárdiak számára most véget ért a kupakaland, de csüggedésre, szomorkodásra nincs ok, hiszen így is sokkal szebben sikerült, mint amire előzetesen számítottunk. Djokics Zseljko, a csodaedző a szezon előtt amúgy is azt mondta, hogy számukra első nemzetközi évükben a tanulás, a tapasztalatszerzés a fontos – ebből jutott bőven.

Mi több, voltak csodás sikerek: a Győr elleni kettős diadal, a Sleza Wroclaw idegenbeli legyőzése mind-mind ebbe a kategóriába tartoznak. Azt most már nem tudjuk meg, hogy mi lett volna akkor, ha Maja Erkic nem a párharc előtt jelenti be, hogy szeretné szüneteltetni karrierjét, mint ahogy az sem derül ki, mi lett volna akkor, ha rövid idő alatt sikerül igazolni a szlovén helyéra valakit. A kaland véget ért, de a vastaps így is kijár Theodoreán Alexandráéknak. Mostantól marad a hazai porond, ahol tizenhárom meccs után tizenhárom győzelemmel áll a KSC – az eddig látottak alapján bőven lesz még minek örülni.

Európa-kupa, negyeddöntő, visszavágó

Hatay BSB–Atomerőmű KSC Szekszárd 98–65 (32–17, 30– 17, 27–15, 9–16). Antakya. Vezette: Denkovszki (macedón), Szarapa (fehérorosz), Csender (román).

Hatay: MITCHELL 8, BEN ABDELKADER 19/12, ÖZTÜRK 13/6, SZNYCINA 24/9, PARIS 18. Csere: Mircseva 5/3, Aydin 8, Yavas 3, Tanacan, Deniz, Özaltin, Coklar. Edző: Katerina Hacidaki.

KSC: STUDER Á. 12/6, Oblak 6, Theodoreán, Krnjics 9, MCCALL 14. Csere: Gereben 6, Bálint R. 6, Mansaré 4, KISS V. 8, Studer Zs. Edző: Djokics Zseljko.

Kipontozódott: Mansaré (34. perc)

Az eredmény alakulása: 3. perc: 9–4, 7. p.: 24–4, 12. p.: 39–23, 19. p.: 58–34, 23. p.: 70–41, 27. p.: 83–47, 32. p.: 92–51, 37. p.: 95–57.