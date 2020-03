Véget ért a Paksi FC kupamenetelése

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Két fontos kérdés lógott a levegőben a Budapest Honvéd és a Paksi FC Szegeden rendezett Magyar Kupa-negyeddöntőjének visszavágója előtt. Egyrészt, hogy két gól nélküli mérkőzés után betalál-e valamelyik csapat, másrészt pedig – és ez a legfontosabb -, melyik együttes jut a legjobb négy közé.

A kispadra visszatérő Giuseppe Sannino szinte a legerősebb kezdőjét küldte pályára, míg paksi kollégája – szem előtt tartva a szombati, Újpest elleni, akár a bennmaradás szempontjából sorsdöntő bajnoki mérkőzést – Böde Dánielt nem is nevezte a találkozóra, de Balogh Balázs, Könyves Norbert, Lenzsér Bence és Rácz Gergő is csak a kispadon kezdett. Ezek után nem meglepő, hogy a kispestiek irányították a találkozót, az első félidőben Ivan Lovric és Gazdag Dániel előtt is adódott lehetőség, míg nem a szünet előtt, 225 perces gólcsendet megtörve utóbbi góljával vezetést nem szereztek a „hazaiak”.

A második félidőben kiegyenlítettebb lett a játék, a paksiak nem mondtak le a továbbjutásról, ezt a három csere is jelezte. A legnagyobb helyzet a 72. percben Hahn János előtt adódott, de Lovric a gólvonalról mentett. Az 1–1 a Paks továbbjutását jelentette volna, ehelyett jött Djordje Kamber, aki egy beívelés után gólt fejelt, amivel eldöntötte a párharcot. A négy közé a Honvéd jutott, de a menetelésért jár a dicséret a Paksnak.

Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

Bp. Honvéd–Paksi FC 2-0 (1-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 880 néző. V.: Karakó

Bp. Honvéd: Lefkovits – Mezgrani, Batik, Kamber, Lovric, Kukoc (Uzoma, 82.) – Nagy G., Kesztyűs B. (Aliji, 70.), Gazdag – Lanzafame, Moutari (Ugrai, 84.).

Paks: Holczer – Osváth, Poór (Könyves, 64.), Gévay, Szélpál, Bor – Bertus (Balogh, 69.), Windecker, Szakály D. (Báló, 77.) – Sajbán, Hahn.

Gólszerző: Gazdag (45.), Kamber (78.).

Borítóképünk archív felvétel, a kupapárharc első mérkőzésén készült, Pakson