Végig a fejükben volt az összeszedett hátrány

Nem tudta ledolgozni a Lointek Gernika Bizkaia otthonában összeszedett tizennyolc pontos hátrányát az Atomerőmű KSC Szekszárd, de győzelemmel sikerült búcsúznia az Európa-kupa idei kiírásából.

„Egyik mérkőzést sem úgy fogjuk fel, hogy esélytelenek vagyunk. A kint összegyűjtött hátrányunk rányomta bélyegét a játékunkra, végig az volt a fejünkben, hogy ezt le kell dolgoznunk. Az első negyedben nagyon jól játszottunk, utána sajnos nem ültek a dobások, és a tempóból is visszavettünk. Ezekből a hibákból le kell vonnunk a következtetéseket” – nyilatkozta a szerdai mérkőzés után Ivana Dojkic, a szekszárdiak irányítója.

A második negyed elején 34–16-nál új mérkőzés kezdődött (ekkor hosszabbításra állt a találkozó), megújulni viszont a spanyolok tudtak.

„A zónára váltás megzavart minket, két-három támadásban pont nélkül maradtunk, náluk viszont fontos dobások mentek be, amivel vissza is jöttek a mérkőzésbe – fogalmazott a horvát légiós. – Nem voltam elégedett az első félidei játékommal, de úgy mentünk be az öltözőbe, hogy mindenki összeszedi magát, és a tőle telhető legtöbbet megteszi a második félidőben. A szünet után viszont már nem volt bennünk akkora energia, mint az első két negyedben. Sajnos nem vagyunk gépek, mi is emberek vagyunk” – tette hozzá a 23 pontot szerző, hat gólpasszig jutó, négy labdát szerző Dojkic.

A szekszárdiak legközelebb február 12-én, a TFSE-MTK vendégeként lépnek pályára.

Emlékeztető

Atomerőmű KSC Szekszárd–Lointek Gernika Bizkaia 79–75

(26–16, 16–20, 15–25, 22–14)

Szekszárd, 1000 néző. V.: Zenis (szlovák), Jovanics (bosnyák), Katic (horvát).

KSC Szekszárd: DOJKIC 23/6, Theodoreán 5/3, Marshall 5/3, McCALL 20, KRNJICS 13. Csere: Ruzicková 10, Studer Á., Bálint 3/3, Kiss. Gernika: Ocete 8/6, DIETRICK 21/12, WOJTA 14/3, Arrojo 4, MILIC 14. Csere: Lo 5/3, Diez 4, Mazionyte 2, Ariztimuno, Molina-Prados 3/3.

Továbbjutott: a Gernika 166–152-es összesítéssel.