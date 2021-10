Végig vezetve győzte le az Egis Körmendet Teo Hojc együttese

Megtört a jég, a negyedik bajnokiján megszerezte az első győzelmét az Atomerőmű SE NB I-es férficsapata. Teo Hojc együttese az Egis Körmend ellen nyert.

„Nyerni kell, nincs mese!” – adták ki a jelszót a paksiak a szerdai bajnoki előtt. Más választásuk nem is volt a paksiaknak, hiszen mindegyik meccsüket elbukták, s félő volt, hogy ha a Körmend ellen sem tudnak elmozdulni a nulláról, komoly gödörbe kerülnek.

Így is kezdett az ASE, mire feleszméltünk, 10–2 állt az eredményjelzőn. Ken Brown két parádés hármassal adta meg az alaphangot, Eilingsfeld János pedig a palánkok alatt volt tarthatatlan. Érezni lehetett a paksiak játékán, hogy most aztán megmutatják, s bár a folytatásban Brandon Garrettnek köszönhetően visszajött a meccsbe a Körmend, a folytatás már csak az Atomról szólt. Egyre jobban elkapta a ritmust a „házigazda”, Mislav Brzoja és Brano Djukanovics is bekapcsolódott a pontgyártásba, így fokozatosan nőtt az ASE-előny. A nagyszünetre tizenöt pontos fórral mehettek pihenni a fehérben játszó piros-kékek, s az addig látottak alapján ez a különbség igencsak megnyugtatónak tűnt.

Nem is kellett izgulni, mert bár a harmadik negyed dobópárbaja eldöntetlenre végződött, a negyedik felvonásban még rá tudott tenni egy lapáttal az ASE. A 100. pontot Kovács Ákos vágta be (bravúros, hogy idén már a harmadik meccsén jutott száz fölé a paksi együttes), a végén pedig az is belefért, hogy csupa magyar (Frank Áron, Pajor Dávid, Karosi Gergely, Orgona Gergő, Kis Raúl) legyen a pályán. Nagy győzelmet aratott az ASE, már csak az kell, hogy ez a lendület minél tovább elvigye a paksiakat.

„Igazi csapatmunka hozta meg a várva várt első győzelmünket. Nem dőlhetünk hátra, előre tekintünk. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy elutaztak Szekszárdra, és ilyen jó hangulatot teremtettek” – fogalmazott Teo Hojc a mérkőzést követően.

„Nagyon örülük, hogy végre nyerni tudtunk. Amit az edzőnk kért, azt sikerült maradéktalanul megvalósítanunk” – értékelte az összecsapást Lovro Buljevic, aki 20 pontja mellé leszedett 6 lepattanót és 6 szabálytalanságot is kiharcolt.

„A paksiak idén még nem nyertek mérkőzést, tudtuk, hogy fel fogják szívni magukat, emiatt ránk nehéz mérkőzés vár. Amit elképzeltünk és amit kértem játékosaimtól, abból semmit sem valósítottak meg. Az a hozzáállás, amit mutattunk, nem méltó a klubhoz” – dühöngött Andonisz Konsztandinidisz.

Az ASE szombaton (18) a Kaposvári KK vendége lesz.

Atomerőmű SE–Egis Körmend 106–87 (23–17, 29–20, 30–30, 24–20)

Férfi NB I, a 4. fordulóban

Szekszárd, városi sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Kapitány, Ádám J., Frányó.

ATOMERŐMŰ se: BROWN 17/9, Frank, BRZOJA 13/6, EILINGSFELD 15/3, Melvin 11/6. Csere: Djukanovics 13/3, Karosi 6, BULJEVIC 20, Kovács Á. 11/3, Kis R., Orgona, Pajor. Vezetőedző: Teo Hojc.

KÖRMEND: STOKES 16, White 11/3, Takács K., Szavics 13/6, GARRETT 23. Csere: Ferencz 10/6, Kiss M., Durázi 5/3, Kenéz 2, Krivacsevics 7, Martinez. Vezetőedző: Andonisz Konsztandinidisz.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 10–2. 6. p.: 14–9. 9. p.: 23–15. 12. p.: 32–17. 15. p.: 39–24. 18. p.: 47–32. 21. p.: 54–37. 25. p.: 69–50. 28. p.: 73–60. 30. p.: 82–67. 32. p.: 87–67. 35. p.: 97–76. 38. p.: 102–82.

Kipontozódott: Szavics (34.), Brown (39.)